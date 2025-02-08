蔡淑臻新的一年更愛自己 許願當Yes女孩

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（中央社記者洪素津台北8日電）金鐘視后蔡淑臻擔任「女人我最大」策展封面人物，暢談如何「愛自己」以及勇於嘗試不同類型工作，心態越來越放鬆的她也表示2025年新計畫就是要當Yes女孩，對任何工作都說Yes。

蔡淑臻在演藝圈勇於嘗試不同類型工作，為了經營自媒體，甚至闖進各大傳統市場，搭配各種時尚穿搭，心態也越來越放鬆，她透過新聞稿分享，面對全新的2025年會更從容以對，「今年要當個Yes女孩，對任何工作都說Yes。」

蔡淑臻當過模特、歌手、主持人、演員，也參與幕後工作，她去年將觸角伸向自媒體，打破高冷螢幕形象，在社群po出一支支「菜鳥臻」、「技術流」等幽默短片，有挑戰盲選穿搭、學新的攝影技巧，甚至玩輸遊戲被畫臉也哈哈大笑。

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蔡淑臻分享怎麼「愛自己」，「不僅是內心和解，更是與外界的平衡。學會接受真實的自己，同時也要學會以自己的方式去表達。」這些內省體現在她對外在的轉變。

蔡淑臻以戲劇「村裡來了個暴走女外科」奪下金鐘影后，她不只演還參與幕後製作，在新的一年，她繼續挑戰自己，賣關子透露將會嘗試新的工作內容，會有新的身分，要大家拭目以待。（編輯：陳政偉）1140208