放入自己演活女外科 蔡淑臻：它讓我有生存意志

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名模出身的演員蔡淑臻（圖）在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中打破形象、掏出真實的自己，化身邋遢易怒的小劉醫師，獲得觀眾一致好評。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）名模出身的演員蔡淑臻在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中打破形象、掏出真實的自己，化身邋遢易怒的小劉醫師，儘管全劇醞釀近5年，卻意外拯救了長期被病痛纏身的她。

改編自醫師劉宗瑀著作的影集「村裡來了個暴走女外科」，近期播出後好評不斷，網友也盛讚蔡淑臻演活「野性派的暴走女外科」。不過戲外，蔡淑臻其實曾因過去骨盆摔傷，加上職業傷害累積，2017年罹患「肌筋膜疼痛症候群」，全身疼痛不已，嚴重時更無法走路，一度淡出螢光幕。

蔡淑臻日前接受中央社記者專訪時坦言，一天除了睡覺外，有2/3的時間都在拉筋，否則會疼到難以忍受，更苦笑說，自己發病以來就沒辦法進電影院，因為根本不能好好坐著看完一場電影。

身體的疼痛也影響到心理，蔡淑臻說，當時的自己完全不想打扮，也不在乎任何人，只想頹廢窩在家裡，像極了影集裡因醫療體系弊病而心死厭世的「小劉醫師」。沒想到，從戲劇「鑑識英雄」結識為好友的導演賴孟傑卻在一場共同好友的婚禮上，帶著「村裡來了個暴走女外科」的原著找上她，邀她參與製作：「我看到小劉醫師就想到妳。」

蔡淑臻當時只花一個上午就看完作品，不僅點頭當女主角，也擔綱發起人、參與劇本開發。只是醫療戲不好做，她坦言許多影集都披著職人劇的皮，談偶像劇戀愛，但他們想好好說故事，呈現偏鄉醫療、醫療制度缺失的問題。

蔡淑臻坦言，不過嚴肅議題觀眾難以入口，得用喜劇、幽默包裹，劇本成為關鍵，團隊光「磨」劇本就花了近3年時間，每次開會更是8個小時起跳。

蔡淑臻表示，討論劇本時，自己因疼痛症狀需要時不時站起來運動拉筋，每次開會完回家更是完全累癱，但某種程度，這段籌備過程也拯救了她，「當時身體狀況差到，人生快失去鬥志，做『暴走』確實讓我產生生存意志，畢竟還有東西要完成、太多學不完，沒有心思想不該想的東西。」

就算痛到沒辦法接演新戲，但因為太喜歡「女外科」，蔡淑臻說，她總會逼自己踏出門開會、做田野調查，也學習外科醫生開刀手勢、知識，劇中更有逾8成手術畫面都是她親自執刀，甚至為了和知名外科醫師學習用「持針器」閉合傷口，必須跟一般病患一樣掛號預約門診，「不然醫師太忙了沒有空」。

蔡淑臻強調，為讓劇中醫療資訊正確，「女外科」找來上百名醫療顧問到拍攝現場把關，原著醫師劉宗瑀在手術戲碼更是全程陪伴，成為劇組和醫療團隊間的翻譯機加定海神針；手術刀房畫面，除了4名主要演員外，其他6、7名都是專業醫療人員。

「他們犧牲休假來幫忙拍戲，有什麼問題都可以馬上詢問，真的真的很感謝。」蔡淑臻也盼望，能透過這部戲把醫護過勞、醫療糾紛等醫療困境讓觀眾看見，這是她身為演員，想為醫護人員做到的一份心意。

以模特兒出道的蔡淑臻，儘管2003年轉戰戲劇後已4度入圍金鐘獎，更在2020年以「噬罪者」摘下金鐘獎最佳女配角獎，演技獲得肯定。她坦言非科班出身的自己，在這條路上時常忐忑不安，懷疑自己是否能做好一個演員，尤其外界會拿模特兒的刻板印象質疑她。

直到拍「鑑識英雄」時遇到導演賴孟傑，蔡淑臻才終於體驗到表演的樂趣，「我發現我可以有自己的想法，導演會跟我討論，覺得『楊茜』是什麼星座、個性、害怕什麼，最後共同創作出心中的角色，我以前都不知道演員能有多大的控制權」，讓她開始期待演戲，與自己接下來的表現。

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「到了『女外科』我簡直騎到導演的頭上，什麼都不怕。」和好友也是貴人的賴孟傑再次合作，蔡淑臻表示，是前所未有的愉快，也投入全身心演出，儘管從前期走到播出醞釀了5年，她依舊心甘情願，直呼是迄今參與過最扎實的作品。

蔡淑臻說，自己還假公濟私，把部分真實的「蔡淑臻」放進的小劉醫師角色，那個有點懶、像個小男孩、不想管他人的自己，不過平時可不能輕易展露，「還是要社會化一點，不然就沒飯吃、沒工作了啦」。（編輯：張雅淨）1110515