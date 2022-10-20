謝盈萱金鐘視后雙入圍 林心如楊謹華戲裡鬥到戲外

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第57屆電視金鐘戲劇類女主角獎由4人5角競爭，謝盈萱（左下）帶著「俗女養成記2」、「四樓的天堂」與自己較勁，林心如（右上）和楊謹華（左上）從「華燈初上」戲裡鬥到戲外，范宸菲（右下）則是驚喜黑馬。（圖取自facebook.com/bamid.goldenbell）

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（中央社台北20日電）第57屆電視金鐘戲劇類頒獎典禮22日登場，女主角獎由4人5角競爭，謝盈萱帶著「俗女養成記2」、「四樓的天堂」與自己較勁，林心如和楊謹華從「華燈初上」戲裡鬥到戲外，范宸菲則是驚喜黑馬。

從「劇場女神」到金馬影后，謝盈萱硬底子演技早讓觀眾心服口服，今年更以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」兩部作品入圍金鐘視后。前者是40歲返鄉重啟人生下半場的大齡女子陳嘉玲，在喜劇調性的一團混亂中，接納非主流的自己，也學會為人母的承擔；後者是輔導無數受傷心靈的心理師張琪，卻難以劃開與母親的心結，壓抑掙扎，直到對方臨終前，母女才終於和解。

兩部戲截然不同的角色性格，呈現演員彈性與多面貌，近5年來謝盈萱數度入圍金鐘，卻總與獎項擦身而過，今年兩項提名與自己較勁，期待順利開胡。

從劇場女神到金馬影后，謝盈萱硬底子演技早讓觀眾心服口服，今年更以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」兩部作品入圍金鐘視后。圖為「俗女養成記2」劇照，謝盈萱在劇中飾演40歲返鄉重啟人生下半場的大齡女子陳嘉玲。（華視、CATCHPLAY提供）

早已突破經典電視劇「還珠格格」紫薇形象的林心如，近年晉升製作人推出許多膾炙人口好戲。7年前就以自製主演的「16個夏天」第一次入圍金鐘女主角，這回再藉「華燈初上」敢愛敢恨的酒店老闆娘「Rose媽媽」二度闖關。

「華燈初上」劇中Rose為前夫入獄、為閨蜜領養兒子、為小姐還錢出氣，重義氣個性讓觀眾看得痛快。林心如完整消化角色魅力，也被導演連奕琦稱讚，連不講話的過場戲都好看，詮釋出Rose隱隱背負的壓力。

身為金鐘常客的楊謹華，今年以「華燈初上」第5度角逐視后，和劇中閨蜜林心如戲裡搶男人、戲外搶獎座。她飾演的酒店老闆娘「蘇媽媽」，看似知性溫柔、像朵無害白蓮花，實質是城府極深、為達目的不擇手段的缺愛女子，面對愛情時的卑微模樣、又讓人心疼，有多場爆發力十足橋段。

而被視為本屆黑馬的范宸菲，以「國際橋牌社2」中不畏懼威權、捍衛真相的熱血記者蘇婉甄，首度闖入金鐘殿堂就挑戰視后寶座。從植劇場出身的范宸菲其實已出道10年，除了是廣告熟面孔，也經歷舞台劇、大愛劇場、八點檔各式劇種磨練，還有一副好歌喉，將發行客語專輯，完全是扎扎實實「十年磨一劍」的代表。（編輯：張雅淨）1111020

身為金鐘常客的楊謹華（左），今年以「華燈初上」第5度角逐視后，和劇中閨蜜林心如（右）戲裡搶男人、戲外搶獎座。（Netflix提供）