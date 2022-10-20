金鐘戲劇獎百花齊放 大河劇斯卡羅強碰華燈追凶潮

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（中央社記者王心妤台北20日電）第57屆戲劇金鐘獎最佳戲劇節目獎入圍競爭激烈，有改編羅妹號事件的台灣大河劇「斯卡羅」、台灣首部海陸腔客語電視劇「茶金」、懸疑劇「華燈初上」、「逆局」、描述大齡女子心境的「俗女養成記2」。

近年台劇大爆發，不只橫跨台灣歷史155年，連類型也從歷史劇、懸疑劇到輕喜劇，觀眾看得開心，戲劇金鐘獎競爭也更激烈，獎落誰家也將於22日晚上在國父紀念館公布。

台灣首部「大河劇」規格的歷史劇「斯卡羅」改編自小說「傀儡花」，並以155年前的羅妹號事件為背景，並由曹瑞原執導。故事描述原住民族、漢人與西方國家間的競爭與角力，從布景、演員人數、演員造型都用心打造，最後耗資新台幣2.02億元才完成。

「華燈初上」以1988年的林森北路條通文化為背景，展開一段懸疑謀殺故事。開播後掀起全民追凶潮，3季故事都勾得觀眾心癢癢。不只劇情精彩，片中酒店小姐們的服裝更是由金馬造型師許文力操刀，讓觀眾看得眼花撩亂，滿足不已。

「茶金」以1950年代的新竹北埔茶葉世家故事為背景，劇組為了拍攝繞了台灣2圈半，故事除商場的爾虞我詐，也能看見女主角連俞涵在大世代中展現女性的堅韌。另外郭子乾飾演的吉桑以知名茶葉商人姜阿新為原型，苦練海陸腔客語，也問鼎本屆金鐘獎最佳男主角獎。

「逆局」改編自推理小說「追凶者」，不只有仔仔（周渝民）久違回歸小螢幕，還有李銘順、張榕容、朱軒洋等金獎演員同場飆戲，播出後在中國也多有好評。因為劇情故事太過複雜，由雙導演莊絢維、陳冠仲聯手，共入圍8個獎項。莊絢維曾說，近年台劇多關注社會議題，但某種程度也要考慮市場侷限，部分觀眾也需要類型感、娛樂導向的作品。

「俗女養成記2」由影后謝盈萱挑梁主演，描述想成為「淑女」的陳嘉玲重返家鄉的故事。乍看是節奏明快的輕喜劇，但陳嘉玲面臨的「大齡女子」的糾結，與「台女」都熟悉的成長故事，都深深感動觀眾。同時口碑、獎項雙收，今年也一口氣入圍金鐘獎15個獎項。

第57屆金鐘獎將於本週末登場，綜藝類頒獎典禮明晚登場，戲劇類頒獎典禮則於22日晚上登場。（編輯：陳政偉）1111020