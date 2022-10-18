陳亞蘭史無前例搶金鐘視帝 盼助歌仔戲文化不滅

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）56歲的資深歌仔戲演員陳亞蘭今年以「嘉慶君遊台灣」角逐金鐘視帝，寫下金鐘史上首位女性演員入圍此獎的里程碑，讓她感動沒有愧對恩師，也盼讓牽起家庭連結的歌仔戲繼續傳承。

由於金鐘獎報名是按照角色性別，而非演員本身，陳亞蘭接受中央社訪問表示，本來自己就決定報男主角，原以為歌仔戲女扮男裝角色應該沒機會，沒想到卻史無前例入圍，讓她特別感謝評審突破思維，也有感身處於進步的年代，趕緊向恩師、國寶歌仔戲演員楊麗花報喜。

陳亞蘭表示，女扮男裝得下功夫，絕不比男生輕鬆，早上4、5時就得起床練身段、唱腔，讓自己的舉手投足比男人更男人，「楊阿姨說一個小生的養成，沒有40歲不會成氣候」。陳亞蘭花數十年沉澱一個角色終成氣候，也讓楊麗花驕傲對她說：「妳的成就就是我的成就。」

能詮釋英氣小生、亦能扮演俏麗小旦的陳亞蘭，成長於歌仔戲世家，從媽媽肚裡就聽歌仔戲長大，3歲登台演戲，18歲當起劇團小生，21歲就被楊麗花相中、手把手教授，成為她的得意門生。

小時候的陳亞蘭卻相當排斥這個舞台，她說有句俚語叫「父母無聲勢，送囝去學戲」，意即家境不好，才會送小孩去學一技之長，讓她從來不敢帶同學回家，就怕被看不起。長大後回想當時，陳亞蘭覺得自己像井底之蛙，「不知道楊麗花在北部這麼紅，如果知道的話，我就會大肆宣揚，讓大家知道演歌仔戲也可以當天王。」

除了歌仔戲外，多才多藝的陳亞蘭其實也跨足戲劇、唱歌、主持，還曾入圍金鐘視后、綜藝節目主持人，跨界邀約不斷。但她說，最愛的還是歌仔戲，而傳承是自己最重要的使命，讓她願意賣掉3棟房產，成無殼蝸牛，就為盡善盡美製作「嘉慶君遊台灣」。

「這是台灣唯一土生土長的戲曲劇種，很接地氣、闡述正能量，告訴你惡有惡報、不教人作奸犯科，看歌仔戲的小孩不會變壞，不希望歌仔戲隨著時代變遷而沒落。」陳亞蘭說，只可惜，在政策、多元娛樂潮流等影響下，電視歌仔戲一度消失螢光幕前。

直到2019年，楊麗花與陳亞蘭帶著「忠孝節義」回歸，這是電視歌仔戲暌違16年重返八點檔的重要一刻，獲得廣大迴響。3年後，陳亞蘭也抓緊時機再推「嘉慶君遊台灣」，她透露全劇30集累計收看人次超過1500萬，「電視歌仔戲依舊有粉絲，很多人被喚醒，覺得有戲看真好，先前是因為隔太久沒做，大家沒地方看才被漸漸遺忘。」

陳亞蘭眼底閃著光分享，想當年，楊麗花電視歌仔戲在1970、1980年代風靡大街小巷，光一齣「薛平貴和王寶釧」收視率就曾飆破50，婆婆媽媽準時坐在電視機前收看，孫子也耳濡目染，「上一輩就算沒讀書，也能從中知道歷史文化，建立起珍貴的家庭連結。」

幾年前，陳亞蘭為粉絲舉辦了一個「人人都是楊麗花」活動，超過上百人參與，最大68歲、最小只有5歲，大家能穿上楊麗花的戲服同樂。有年輕孩子套上衣服後，就紅著眼眶對天上說話：「阿公阿嬤你敢有看著我穿楊麗花的衫仔？你上愛的楊麗花。」在轉述過程陳亞蘭也不禁哽咽。

「國外的孩子大了就會離家，只有我們才有這樣的感覺，藉由歌仔戲，會想起阿公阿嬤怎麼把自己帶大。」陳亞蘭說，這也是她再怎麼困難、依舊想撐下去的理由，將這份人與人之間細小卻深遠的情感回憶保存。

陳亞蘭吐露，去年剛拍完「嘉慶君遊台灣」時一度心灰意冷，她發覺電視歌仔戲空窗的16年間，台灣的觀眾不見了、專業人才流失了，古裝的服裝、置景師也消失了。自己除了扛起主角「嘉慶君」重擔外，還得身兼製作人、戲曲導演、監督配樂剪片等，動腦想著如何把創新加入，24小時都不夠用，懷疑起自己擔起傳承重責的能力。

「嘉慶君遊台灣」播畢後，雖然許多粉絲依依不捨、期待下一部，陳亞蘭卻有些卻步，坦承「錢都花光了」，自嘲現在得「寄生上流」暫居恩師楊麗花家，但楊麗花也只是拍拍她說「順其自然」、鼓勵她。

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所幸今年金鐘獎史無前例地讓陳亞蘭以「女身男相」角逐視帝，彷彿打了劑強心針在她身上，她也說：「成績這麼不錯，再放手真的有點可惜。」

陳亞蘭拍拍臉頰打起精神，她說：「歌仔戲真的沒有被遺忘，只是沒出現在江湖上，藉由電視的傳播力，我相信只要它能夠常態性演出，這個文化一定能被保留、傳承下去，我們願意負擔這個責任，但也希望全民共同參與。」（編輯：張雅淨）1111018

能詮釋英氣小生、亦能扮演俏麗小旦的陳亞蘭，成長於歌仔戲世家，從媽媽肚裡就聽歌仔戲長大，3歲登台演戲，21歲就被恩師楊麗花相中、手把手教授，成為她的得意門生。這次「女身男相」以歌仔戲電視劇「嘉慶君遊台灣」入圍第57屆金鐘獎，角逐視帝。中央社記者徐肇昌攝 111年10月18日

由於金鐘獎報名是按照角色性別，而非演員本身，歌仔戲小生陳亞蘭接受中央社訪問時表示，本來自己就決定報男主角，原以為女扮男裝角色應該沒機會，沒想到卻史無前例入圍，讓她特別感謝評審突破思維。中央社記者徐肇昌攝 111年10月18日