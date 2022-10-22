林心如楊謹華金鐘獎紅毯比美 陳亞蘭小鬍子深V西裝帥氣

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮，以「華燈初上」同劇角逐視后的林心如、楊謹華在紅毯上一藍一黑優雅現身，林心如幽默嗆聲「衣服顏色比較亮」；開先例入圍視帝的陳亞蘭則黏著鬍子，深V西裝帥氣登場。

高人氣台劇「華燈初上」入圍第57屆電視金鐘獎戲劇類多項大獎，演員楊謹華22日晚間以黑色調V領長禮服優雅現身星光紅毯，向現場朋友揮手致意。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

準視后林心如（圖）22日晚間開心走上第57屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，將與同劇演員楊謹華一較高下。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

雙入圍女主配的「華燈初上」劇組，4大美女以「光」女團之姿踏上紅毯。5度角逐視后的「蘇媽媽」楊謹華，頂著大紅唇與深V黑長禮服十分優雅，戲裡戲外都是敵手的「Rose媽媽」林心如，則以水藍色平口禮服高調應戰。兩人頒獎前也在紅毯上互嗆，林心如笑說「我（衣服）顏色比她亮」，楊謹華則幽默回應：「比她高一點」。

為了新戲角色理平頭、被稱讚像「魔鬼女大兵」的謝瓊煖，深V黑褲裝率性灑脫，她打趣說造型是怕「言言扯她頭髮」，表示這回是腹黑版「阿季」；同場角逐的「花子」劉品言則側開高岔、背後白蝴蝶結搭黑禮服，問及勝過「阿季」部份是什麼，她不忘開玩笑：「還不夠明顯嗎？除了顏值還有身材吧？」眾人大笑。

今晚備受矚目的謝盈萱，則穿著西裝外套搭配高衩長裙，今晚她以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料競逐視后。她在紅毯上分別以兩部戲的口吻為自己打氣說：「你覺得你有盡力的話，就給自己鼓勵鼓勵」、「認真演完一齣戲，就像買了一張保險。」

今年開先例入圍金鐘視帝的陳亞蘭，則以小鬍子造型、深V紅內裡黑西裝帥氣出場，她介紹服裝是向恩師楊麗花最喜歡的男星亞蘭．德倫致敬，小鬍子則是恩師也很喜歡的「亂世佳人」克拉克．蓋博。陳亞蘭更打趣指出，自己是6人中最有機會得獎，因為公布入圍順序是第4位，「自己就是4帝」，贏得滿堂喝采。

身為頒獎嘉賓的陳意涵，全身綠紫斜肩褲裝，高馬尾俏麗。她打趣說這次是嘉賓，穿得比較隨性，身為「比悲傷更悲傷的故事」電影版女主角的她，也幫戲劇版女主角邵雨薇加油，希望她得獎。邵雨薇今天穿平口亮片黑禮服，與劇中兒子白潤音共同現身，稱讚兒子是她的幸運物。邵雨薇說，自己連排練外都將白潤音當自身小孩，「如果你遇到白潤音你也會母愛大噴發。」

以「茶金」角逐戲劇節目女配角的李杏，身著透膚杏色禮服踏上星光大道。李杏為拍攝「茶金」苦練京劇唱腔，今天還現場秀了一段，「我加減唱完，這是戲裡面沒有的」；以模仿聞名的郭子乾今年挑戰視帝，表示很開心，能與「茶金」團隊共同入圍金鐘。（編輯：屈享平）1111022

高人氣台劇「華燈初上」在第57屆電視金鐘獎戲劇類獲多項提名，演員楊謹華（中）、劉品言（左）及謝瓊煖（右）一同在紅毯留影，期待稍後能有獲獎好消息。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

藝人謝盈萱在第57屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，一人就占據2個準視后名額，22日傍晚盛裝亮相紅毯，提著裙襬走在紅毯上，難掩開心神色。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道眾星雲集，影集「比悲傷更悲傷的故事」演員邵雨薇以一襲黑色平口禮服展現優雅氣質，開心在紅毯留影。中央社記者張新偉攝 111年10年22日

藝人陳意涵今年應邀擔任第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮頒獎人，22日以亮綠色大蝴蝶結窄版禮服亮相紅毯成焦點。中央社記者張新偉攝 111年10月22日