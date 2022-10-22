陳庭妮十字抹胸小露性感走金鐘紅毯 查馬克兒子穿族服出場

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今天舉行，紅毯星光熠熠，已故金鐘準視帝查馬克．法拉屋樂的兒子，以族服隆重出場；陳庭妮十字抹胸小露性感，蔡淑臻藍色禮服則如水精靈般優雅。

金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚在國父紀念館舉行，星光大道由陳家逵、楊小黎主持，現場雖然大雨不止，但澆不熄入圍者們的閃閃星光。典禮主持人曾寶儀延續昨天好「衣」Q，白色透膚刺繡禮服、露出美腿踏上紅毯，仙氣十足。

入圍13項大獎的「斯卡羅」，劇組由導演曹瑞原率隊走紅毯，演員雷斌．金碌兒、程苡雅都穿著族服登場。提名視帝的查馬克．法拉屋樂去年離世，但他的兒子樂可艾．法拉屋樂代表父親出席，樂可艾表示爸爸常跟他說，是土地創造出美好的故事，讓我們值得尊敬、讓我們驕傲。

以「火神的眼淚」入圍男女配角的「羚羊CP」劉冠廷和陳庭妮共同出席，陳庭妮以十字抹胸、腰部鏤空深藍色亮片禮服性感入場、劉冠廷則是身穿灰褐色西裝。由於「火神的眼淚」已規劃第2季，第1季領便當的劉冠廷是否還會出現，他笑問陳庭妮：「你會夢到我嗎？」陳庭妮則笑回來演前傳好了。

連續第2年入圍金鐘的林鶴軒跳脫保守造型，以大膽的紅色西裝、手持金黃捧花喜氣現身。提名金鐘迷你劇視帝的范少勳黃白渲染西裝、帥氣登場，並稱讚同以「比悲傷更悲傷的故事：影集版」角逐同獎的王柏傑，演技令人動容。

提名16項大獎的「茶金」，劇組由導演林君陽率領入場，儘管女主角連俞涵沒有入圍，林君陽也帶著2年前劇組殺青時，連俞涵送的生日石禮物當作祝福，「帶著小吉的物件陪著我，希望可以把福氣帶給劇組」。

以「我是自願讓他殺了我」入圍迷你劇集女主角的蔡淑臻，以藍色低胸方領長禮服優雅踏上紅毯，前年剛得過戲劇節目女配角獎的她，笑言想拿獎的心情越來越高，大喊：「就是我，給我好嗎？」

資深歌仔戲演員唐美雲也與電視歌仔戲「孟婆客棧」劇團共同入場，身著青蘋果綠長披肩的唐美雲，雍容端莊，她說儘管製作過程一度因經費超支，但感謝有天使朋友相助，讓戲劇順利推出，不管好與壞的經驗都讓她非常感恩。

以「第一次遇見花香的那刻」入圍迷你劇集女主角與女配角林辰唏和程予希，兩人以鮮豔的一黃一紫禮服牽手出現，林辰唏更以雙截造型低調秀出腹肌；出道10年首度入圍金鐘、角逐視后的「國際橋牌社2」范宸菲，則以一席深V挖背紫粉色禮服盡展氣質，還大秀好歌喉。（編輯：屈享平）1111022