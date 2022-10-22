黃子佼奪金鐘獎盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告

（中央社網站22日電）藝人黃子佼與Lulu（黃路梓茵）搭檔主持「婚禮歌手」拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人，兩人默契在節目中製造許多驚喜又感人的片段。他們以師徒相稱，但沒有經紀關係，黃子佼曾透露會認Lulu為徒弟是因為她非常有熱情，隨口要求她去看台北電影獎寫300字報告，結果她還真的寫了。

這是黃子佼個人第6座金鐘綜藝節目主持人獎，今天清晨他在臉書發表得獎感言，說自己本來只想當紅毯帥哥或最佳頒獎人，「真的沒想到會得」。他也提到一起入圍的胡瓜、吳宗憲、曾國城及小S（徐熙娣）都是效法的對象、可敬的對手，並自許「小燕姐傳承的風範，也要在我手上流傳」。

Lulu從節目「大學生了沒」出道，2013年起與吳宗憲、陳漢典共同主持「綜藝大熱門」，入行超過10年第9次入圍金鐘個人獎項才獲殊榮。Lulu哽咽地說：「謝謝佼哥帶我走上台，可以很幸運地遇到這樣的好搭檔、好師父，在我開心的時候為我鼓掌，在我難過的時候為我開導。」

這對師徒多次合作主持，也曾經一起上張小燕的節目「小燕有約」暢談兩人互動，黃子佼回憶兩人第一次見面是在公益活動上，當時只知道Lulu會模仿陶晶瑩，覺得她主持起來很緊張，後來兩人有合作機會，Lulu拿出一本小本子，裡面寫滿了黃子佼主持金馬獎時她做的筆記，「她是這樣子在想當主持人的，不覺得這很窩心嗎？」後來黃子佼給Lulu出題目，去看台北電影獎寫300字報告，結果她真的寫了，「我那時就覺得，這個人有熱情。」

2000年第35屆電視金鐘獎最佳綜藝節目主持人頒給「超級星期天」，主持群張小燕（左起）、庾澄慶、卜學亮、黃子佼上台領獎。（中央社檔案照片）

張小燕與黃子佼的師徒關係，則是演藝圈另一段佳話，黃子佼曾說，他與小燕姐長年的合作關係可能是世界紀錄，「演藝圈有哪個經紀人跟藝人，像我和卜學亮一樣這麼忠誠？」張小燕回應：「應該算家人了」，黃子佼則補充：「我見家人比見你少。」

2013年黃子佼與張小燕以「紅白紅白我勝利」獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人，黃子佼一上台就說，「因為只有45秒所以我讓小燕姐說」，9年後再次獲獎，卻又把致詞的時間全留給淚流不止的Lulu。不過Lulu因為情緒太過激動忘了感謝評審、電視台及製作團隊，黃子佼在臉書感言上為徒弟補充謝詞，也半開玩笑地說：「原諒她第一次得獎。」

黃子佼再獲金鐘肯定，把榮耀歸功前輩，也把光環留給徒弟，他說：「第一次，哭到斷腸，第一次，嗨到忘我，那是一種自在純真，也是我最想留住的。」（編輯：林廷軍）1111022

影片來源：中央社

音樂實境節目「婚禮歌手」主持人黃子佼（左起）與Lulu黃路梓茵一同踏上第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道。中央社記者裴禛攝 111年10月21日