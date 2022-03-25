【空中小客廳S1E31】藝人黃子佼：我希望給觀眾的印象 是一棟百貨公司

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藝人黃子佼（左）出道34年，經歷過老三台、有線台、無線衛星電視台、網路電視，到現在的串流平台，暢談碰見的有趣狀況。中央社記者徐肇昌攝 111年3月25日

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主持人：張若瑤

與談人：黃子佼／主持人、作家、跨界王

主題：老派的況味

黃子佼自1988年出道至今，已經34年，他在演藝生涯的前12年成名早，卻因與小S的一段感情糾葛，沉潛了15年，「那個年代，我剛好遇到《壹週刊》」。出道比他晚的人都上了殿堂級舞台，憤世嫉俗的黃子佼甚至寫好遺書，「原來人設很重要，不是你會唱歌就能紅」。

還好，前12年打的基礎夠扎實，讓黃子佼在有機會出去看看世界，「前面的難熬是大家都討厭你，後面的難熬是大家都當你隱形」。當他又回到市場，時代改變了，他像自有300坪花園的大戶人家踏進搭著帳篷的透天厝。經歷過老三台、有線台、無線衛星電視台、網路電視，到現在的串流平台，黃子佼碰見哪些有趣的狀況？

這幾年，黃子佼發現「與青春和解」原來也不是這麼難，「小S教會我用幽默感面對事情」。

▶專訪新聞：https://reurl.cc/rQWqn4

▶節目全影片：https://youtu.be/cdd7xaHFDnI

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：蔡明珊、王昱文｜文字企劃：張若瑤

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