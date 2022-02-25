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【空中小客廳S1E27】金馬女配王渝萱：想當演員就去做 聽我的話幹嘛

2022/2/25 19:47
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因電影「該死的阿修羅」拿下去年金馬女配角獎的王渝萱（左），日前應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享曲折的升學路。中央社記者吳桓中攝 111年2月25日
因電影「該死的阿修羅」拿下去年金馬女配角獎的王渝萱（左），日前應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享曲折的升學路。中央社記者吳桓中攝 111年2月25日
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主持人：張若瑤
與談人：王渝萱／金馬最佳女配角

主題：演員這條路

以電影《該死的阿修羅》獲第58屆金馬最佳女配角獎的王渝萱，其實不太會用言語表達內心感受，卻在紅燈前瞥見老嫗牽老狗從人行道走過而崩潰大哭，當時她才發現自己從未好好處理「很累」的情緒。

形容自己人生是「笑話」的她，考試常常發生「好鬧」的狀況，例如忘了填答案卡，還有……。成為演員後，王渝萱不再責怪爸媽曾在她生命中缺席，終於敢開口和親密的人溝通。

專訪新聞：https://reurl.cc/yQXlgy
專訪全影片：https://reurl.cc/5GabVG

後製團隊：中央社影音中心
影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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