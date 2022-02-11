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中央社好POD2/81

【空中小客廳S1E25】葉丙成談教育：會應付考試不是天賦 是一種詛咒

2022/2/11 18:10（2/11 18:12 更新）
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台大教授葉丙成（左）應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，和大家分享他的教育理念。中央社記者吳桓中攝 111年2月11日
台大教授葉丙成（左）應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，和大家分享他的教育理念。中央社記者吳桓中攝 111年2月11日
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主持人：張若瑤
與談人：葉丙成／台灣大學電機工程學系教授、PaGamO創辦人、Bts無界塾擔任創辦人、幫你優共同創辦人

主題：從翻轉自己到翻轉教育

台大教授葉丙成從學界走入產業界6年，從Somebody變Nobody，1月中他終於卸下「幫你優」CEO一職，而那段期間被他視為人生難得的reset過程。在校園中，葉丙成看過太多失去熱情、對世界沒有好奇心的尼特族，……他認為，學生最重要的素質有4點，考100分不是評價孩子未來的標準，畢竟10年或20年後的世界，有「自主學習能力」，才能永遠跑在最前面。

牛津大學2013年的論文分析結果指出，接下來20年，全世界702種工作有47%會消失，3年後的2016年，alphago打敗了人類，全世界投入更大量資源發展AI，9年前預估的47%只會持續往上增加，而不會下降，我們該怎麼教育下一代孩子面對這個世界？

專訪新聞
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後製團隊：中央社影音中心
影片製作：王昱文｜音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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