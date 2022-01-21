【空中小客廳S1E23-1】法官林孟皇：做務實改革行動家 詛咒黑暗不如點亮光明

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主持人：張若瑤

與談人：林孟皇／台北地方法院法官

主題：一位法官的養成與挑戰

從校園走進藍色高牆，林孟皇當法官多久，就寫投書針貶「不公義」多久。20年來，他一路闖過藥品列管、金融體系、權貴犯罪等關卡，也策劃「改革最高法院行動聯盟」，廢除存在70年的保密分案，也曾因「影響人民訴訟權」一度與好友翻臉，甚至於司改國是會議槓上自己的指導教授和當時的司法院長……。

除此之外，林孟皇亦是有評鑑制度以來，法官自請移送的第一位。一路走來，他怕不怕成為自己最反對的那種人？

‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片製作：王昱文、音訊剪輯：吳桓中、文字企劃：張若瑤

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