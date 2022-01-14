【空中小客廳S1E22】製作人汪怡昕：影視產業要先練功當傻子 不能浪漫的只有作品

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台劇「國際橋牌社」製作人汪怡昕分享籌拍故事，找政治人物客串有些人難說服，還有人答應了又放鳥。中央社記者吳桓中攝 111年1月14日

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主持人：張若瑤

與談人：汪怡昕／《國際橋牌社》製作人

主題：文化是隱形國力

你看過政治職人劇《國際橋牌社》了嗎？除了正播出的第二季影視內容外，那些觀眾熱議的話題也即將開展其他產品支線，比如台南望族陳家的故事會出版系列漫畫、2003年和平醫院未浮出水面的人物與線索，由知名作家執筆成書、太敏感會被炎上的藍綠交手畫面，則發NFT限量拍賣……。

製作人汪怡昕在籌拍過程中，找了許多政治人物客串，最難說服的是誰？有沒有人答應了又放鳥？顏寬恆與陳柏惟同框拍攝時，現場氛圍如何？最難田野調查的兩岸與外交部分，又挖掘出了哪些有趣的細節？

20名小額投資者中，有位F16戰鬥機飛行員，他對汪怡昕說了什麼話，竟惹得老江湖的製作人差點落淚……。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片製作：王昱文 | 音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

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