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【空中小客廳S1E19】金馬導演阮鳳儀：第一部片追求的不是強 是把小做到最好最極致

2021/12/24 20:51（12/24 20:55 更新）
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金馬最佳新導演獎得主阮鳳儀（右二），與製片人苗華川（左二）受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享拍攝電影「美國女孩」後，遇上疫情如火如荼，台美兩地如何隔空剪接。中央社記者黃大維攝 110年12月24日
金馬最佳新導演獎得主阮鳳儀（右二），與製片人苗華川（左二）受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享拍攝電影「美國女孩」後，遇上疫情如火如荼，台美兩地如何隔空剪接。中央社記者黃大維攝 110年12月24日
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主持人：張若瑤、吳桓中
與談人：阮鳳儀／《美國女孩》導演、第58屆金馬最佳新導演獎得主、苗華川／《美國女孩》製片人

主題：在美國女孩長大之後

大家都看過金馬最佳新導演獎得主阮鳳儀的《美國女孩》了？她總共修改18版劇本，最後都有在《美國女孩——電影劇本與幕後創作全書》揭露出來嗎？除了法國名導楚浮之外，阮鳳儀最欣賞的國內外導演有誰？她是如何從喜歡《哈利波特》的10歲小女孩，變成只看光點電影的文藝少女，再到現在是……？

在刻意不成為媽媽的過程，電影沒演的真實生活中，阮鳳儀說自己越來越像媽媽，尤其哪個部分竟能讓她失聲大呼：「媽，對不起！我以前誤會妳了！」兄弟姊妹是永遠的戰友，也是永遠的競爭對手，阮鳳儀和妹妹吵架，誰踢壞了房門？而爸爸又是祭出哪一招來治這對活寶？

《美國女孩》有2個多小時的版本，也有1個小時55分鐘的版本，好像怎麼剪都不對的時候，「他一直要我剪掉……，我就逼他說，那我們也剪掉你喜歡的……。」身為導演的阮鳳儀，和製片人苗華川，最後是誰妥協了？

遇上疫情如火如荼，台美兩地怎麼完成剪接？阮鳳儀最受不了……她每天哀號苦求苗華川，「快結束我的痛苦。」

後製團隊：中央社影音中心吳桓中、張若瑤

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