【空中小客廳S1E18】斜槓作家田定豐：人生無常 成功與失敗都是祝福

主持人：張若瑤

與談人：田定豐／種子音樂創辦人、Podcast《安眠書店》說書人、Mr.豐田創辦人，著有《豐蔬食》系列等書籍



21歲以黑手之姿踏入唱片圈，田定豐花了5年摸熟這個領域；26歲創辦「種子音樂」，成為史上最年輕的唱片公司經營者。6年後，田定豐卻從雲端跌落谷底，在同行面前整整消失3年……，這位人人眼中欽羨的「音樂金童」到底發生了什麼事？



「我不要這麼落魄的離開。」2003年，他捲土重來，在台北與北京同步重啟「種子音樂」，最初只靠小辦公室的3個成員，用10年建立旗下有23個歌手的音樂王國，1年約有台幣2至3億元產值……，田定豐為何要選擇在「最好的時候」離開？



45歲創造第二人生，田定豐玩攝影、做文創、寫生活，還走入校園教書，這8年的斜槓生活，讓他聽清楚自己心裡真正的聲音了嗎？



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