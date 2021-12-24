吵架踢壞好幾道門 阮鳳儀和妹妹同房趣事多

金馬最佳新導演獎得主阮鳳儀（右）與製片人苗華川（左）受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」 嘉賓，分享拍攝電影「美國女孩」時，劇本改了18版後，哪些片段是已經拍了，卻讓他們不得不捨棄。中央社記者黃大維攝 110年12月24日

（中央社記者張若瑤台北24日電）金馬最佳新導演獎得主阮鳳儀的「美國女孩」有18版劇本，在長片結構有限下，她只處理母女爭執，捨去姊妹間的互動，「我們曾吵架踢壞了門。」阮鳳儀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享電影沒說的故事。

在電影「美國女孩」其中之一的劇本內，原有更多姊妹爭執的畫面，「真實的姊妹情感是一直變化的。」阮鳳儀的妹妹今年結婚，兩人討論如何過春節時，才突然意識到，這是妹妹人生第一年不能回家。

「我與妹妹的關係，在2003年時，是比電影中更緊張、更冷淡的。」阮鳳儀和妹妹睡同一間房，她都得把東西藏起來，因為妹妹不只愛偷穿阮鳳儀的衣服，還最喜歡拿她的梳子，「妹妹明明有一模一樣的，就是要用我的，更好笑的是，媽媽也要用我的。」

兄弟姊妹是一種競爭關係，競爭爸爸媽媽的愛，也競爭家庭中的資源，「是永遠的戰友，也是永遠的對手。」阮鳳儀認為，親情不會只有充滿愛的那一面，而眾人都只想看到手足和睦，所以媽媽很困擾，自己的2個女兒關係為何這麼差。

阮鳳儀和妹妹從小愛打架，兩人常常從房間的這一頭打到另外一頭，激烈到把沙發推翻，不知摔壞幾個門。有一次，妹妹一氣之下用腳踢壞門，爸爸不動聲色，叫了師傅到家裡，「換最便宜的就好，連漆都不用漆。」等師傅放置了一個「超爛」的原裝門後，爸爸馬上宣布，「誰再踢壞，就不會有門了，妳們試試看！」

結果，這個門成為姊妹同房回憶中，撐最久的一扇門，「爸爸很會治我們。」時隔多年，當妹妹看完姊姊拍的「美國女孩」後，反而笑著問阮鳳儀，「妳是不是覺得，以前應該對我好一點？」

拍完「美國女孩」更能同理母親的處境，阮鳳儀在刻意努力不成為媽媽的過程中，卻感到自己越來越像媽媽，「小時候覺得媽媽很固執、很倔強，可是後來發現，我也很固執、很倔強。」媽媽的優點在阮鳳儀身上都看得到，而缺點亦然。

「我家以前最怕去吃合菜，幾乎沒辦法一餐飯不吵起來。」媽媽會問大家想點哪道菜，同時又暗示自己想吃什麼，爸爸會把點菜權讓給媽媽，「她就假裝給妳選擇，但又要引導妳。」4個人吃三菜一湯，最後全都是媽媽想吃的菜。妹妹長大竟養成一樣的習慣，阮鳳儀當下提醒妹妹，「不要像媽媽一樣，求求妳。」

可是，阮鳳儀自己卻最近才發現，原來媽媽也在她身體裡，「媽媽非常喜歡洗衣服，每天洗兩、三回。」阮鳳儀被洗衣機吵到受不了曾大吼，「媽媽不要再洗了。」現在自己搬出來住，竟然也一天到晚洗衣服，「深色淺色要分開，毛衣毛巾要分開，不同顏色要分開。」體悟到自己的人生需要2台洗衣機，阮鳳儀才驚覺，天啊！我怎麼變我媽了！」為此，阮鳳儀曾向媽媽道歉，「對不起，以前誤會妳了。」

媽媽一直是阮鳳儀和妹妹的八點檔主角，「這就是媽媽的魅力，讓大家困擾，但她也是這個家的中心。」

改了18版的劇本總有遺珠之憾，導演阮鳳儀和製片人苗華川各自堅持不願動刀的是哪一幕戲？今年初疫情越來越嚴重，台美兩地怎麼隔空剪接？發生了什麼事，阮鳳儀每天求苗華川，「快結束我的痛苦。」法國名導楚浮的「四百擊」深深影響阮鳳儀將焦點放在「人本關懷」，除此之外，還有誰讓她震撼動容？電影在虛構與寫實間如何串接？這些內容將在24日「空中小客廳」（https://reurl.cc/AREqv3）節目播出。

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