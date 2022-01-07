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【空中小客廳S1E21-2】下半場的王浩威：人與心不退休 活得越真越簡單

2022/1/7 17:58（1/7 18:41 更新）
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精神科醫師王浩威（左）在節目裡分享傳統門診中，醫師為何只聽和點頭卻不太說話。中央社記者吳桓中攝 111年1月7日
精神科醫師王浩威（左）在節目裡分享傳統門診中，醫師為何只聽和點頭卻不太說話。中央社記者吳桓中攝 111年1月7日
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主持人：張若瑤
與談人：王浩威／華人心理治療研究發展基金會執行長、台灣榮格心理學會會長、心靈工坊文化公司發行人

主題：如何從心的角落摘出花

孩子的童年出現記憶空白，為什麼？原生家庭留在你身上的痕跡，不知不覺中，帶來了哪些影響？父母親的自我否定，如何產生投射？明明已經長大了，怎麼還是覺得人生不夠完整？

在臨床遇見心理問題最嚴重的孩子，父母親是哪兩種職業最多？他們的功課，我們能不重複嗎？親密關係是人生重要歷程，你被逼著要更真實面對自己，學習把越長越大的「我」刪除掉一部分，最後會發現，真正的關鍵在……。

上一代的婚姻隨台灣經濟起飛，產生很大的震盪，如鄉土劇般的情節，竟是因為外在力量介入深淺的改變，這是時代的課題嗎？

在傳統的精神科門診中，醫師怎麼只聽和點頭，卻都不太說話？

‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：吳桓中、文字企劃：張若瑤

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