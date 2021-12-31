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中央社好POD2/66

【空中小客廳S1E20】郭家佑做數位外交：保持好奇心 世界沒你想的困難

2021/12/31 18:30（12/31 18:35 更新）
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數位外交協會理事長郭家佑（左），受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」 嘉賓，分享在疫情下，如何轉型由向外國人宣傳台灣，轉而接觸在台外國人。中央社記者吳桓中攝 110年12月31日
數位外交協會理事長郭家佑（左），受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」 嘉賓，分享在疫情下，如何轉型由向外國人宣傳台灣，轉而接觸在台外國人。中央社記者吳桓中攝 110年12月31日
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主持人：張若瑤
與談人：郭家佑／數位外交協會理事長

主題：如何從線上走向世界

郭家佑，一位喜歡和「世界交朋友」的女孩，Long Stay科索沃1年為當地爭取「.KS」國家網域名；深入越南試著從線上走進線下開「公民外交咖啡館」，卻遇上世紀大疫COVID-19，只好由向外國人宣傳台灣，轉而接觸在台外國人。2020年與2021年連續舉辨了2屆「World Cup Taiwan／台灣國際友誼足球賽」，並開始拜訪各駐台大使館與代表處。

從科索沃開啟「數位外交」之途的郭家佑，體驗了一塊土地上不同種族的衝突、從個人到團隊運作需要面對的挑戰，以及疫下轉型困境，並準備在2022年，以YouTube節目，開箱台灣14個邦交國大使館……。

後製團隊：中央社影音中心

影片製作／蔡明珊、音訊剪輯／吳桓中、文字企劃／張若瑤

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