【空中小客廳S1E21-1】王浩威談心理治療：我們的文化走向青春崇拜 否認年老的美

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無論西方社會或華人世界，都避不了生老病死，醫師王浩威（左）認為不同年齡有不同的身體狀態，呈現不同的美感。中央社記者吳桓中攝 111年1月7日

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主持人：張若瑤

與談人：王浩威／華人心理治療研究發展基金會執行長、台灣榮格心理學會會長、心靈工坊文化公司發行人

主題：世代落差與集體創傷

心理師的工作是什麼？身心靈的健康同等重要，你知道如何與內在聲音對話嗎？西方社會，個人自我優先；華人世界，家庭自我為重……這兩種文化習慣，都避不了相同的終極追求——生老病死。

然而，「老」在現代為何變成禁忌詞？「我們的文化越來越走向青春崇拜。」王浩威醫師認為不同年齡有不同的身體狀態，呈現不同的美感，所以年長者拚三鐵不該被歌頌，「你是在否認你的年老 。」他們無法轉化情緒下的產物，是忌妒孩子的父親與叨叨念的糟老頭……。

整個社會又給母親帶來什麼樣的壓力，導致孩子厭學、拒學，甚至繭居？每位精神科醫師（心理師）背後都有一段傷心往事，「被傷害了才能變醫師，說不定它是祝福，透過自身經驗對別人的傷產生共鳴。」

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：吳桓中、文字企劃：張若瑤

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