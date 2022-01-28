【空中小客廳S1E24】導演蔡明亮：我拍李康生就是一種對電影創作的叛逆

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主持人：張若瑤、吳桓中

與談人：蔡明亮／導演

主題：時間的行者

從劇場走向電視圈、拍電影，又從直面市場的電影院踏進美術館，再把美術館帶入電影院，蔡明亮是被命運選擇的導演，「我其實想過拍瓊瑤小說」，卻在冥冥之中成為一座橋梁，「我的創作概念，至始至終都是李康生。」不追求推陳出新的花樣，讓重複的空間、重複的角色呈現生活的時間感，這是他對創作的叛逆，「電影只是我寫日記的工具。」

「侯導的《海上花》就連我看都可能會睡著。」但蔡明亮卻在坎城瞧見法國人大排長龍，「為什麼一朵花會美？」他又提了一個大哉問。

疫情持續了2年，蔡明亮處在徬徨的感覺中，忽然對很多事情變得冷淡，「我得了恐慌症，忽然間會發作，身體會告訴你好像要中風了。」人生重來一次，蔡明亮還願意拍電影嗎？

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片製作：陳薇雯｜音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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