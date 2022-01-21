【空中小客廳S1E23-2】林孟皇開箱法官：審判上沒長官 不管年齡只看期別

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主持人：張若瑤

與談人：林孟皇／台北地方法院法官

主題：劇透藍色高牆中的司法界

你知道司法界也有「黃埔正期生」嗎？檢察官的位階竟然比法官低，真的嗎？藍色高牆中的小圈圈有哪些？法官、檢察官與警官，三者間的互動會像政治人物一樣，在台前爭辯，在台下是把酒言歡嗎？「情理法」又孰輕孰重？

法官開臉書得向上報備？地方法院法官看到高等法院法官，需不需要稱呼他為「長官」？升遷條件又有判准？而法官也有KPI嗎？一天至少要開幾庭？年假都能放完嗎？

‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片製作：王昱文、音訊剪輯：吳桓中、文字企劃：張若瑤

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