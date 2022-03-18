【空中小客廳S1E30-1｜我們的魔幻時代】吳叡人vs.大公報：我是一個被當犯罪證據的工具

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■「我們的魔幻時代」系列專題一：香港人的出埃及記

主持人：張若瑤

與談人：吳叡人／中央研究院台灣史研究所副研究員

主題：香港民族認同是怎麼產生的？

1990年代，吳叡人認知的香港人有兩種，一種是無國籍的高知識菁英，一種是自嘲為「港豬」的經濟動物，他們把香港當「中途站」，認為所有人來此目的都是離開。2014年，在大學生的帶領下，除了白領布爾喬亞精致的金鐘區，吳叡人意外發現另種層次的香港——如台北萬華般野性——藍領基層粗曠的旺角區。

自此，吳叡人發現，香港在表層的國際化下，底層仍有固定深邃的東西留下，一層又一層。現在，吳叡人又怎麼看「香港人」？

2008年，北京奧運讓香港人愛國熱潮達最高峰；同年，陳雲林來台後引爆野草莓學運。2012年香港出現反國教浪潮；同年，台灣有反媒體壟斷大遊行。2014年台灣發生太陽花學運；同年，香港則有雨傘革命。某一種平行時空，讓台港兩地的公民社會，受「中國因素」影響，如雙螺旋動起來。今日的香港，會是明日的台灣嗎？

《港區國安法》施行後，香港已被關在鐵幕中，公民團體、政治團體、自由派媒體皆已解體，學術圈是否也難逃被整頓的命運？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/VjOA0b

▶節目全影片： https://youtu.be/PTrVvAj2bvI

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自即起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：王昱文｜文字企劃：張若瑤

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