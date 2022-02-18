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中央社好POD2/84

【空中小客廳S1E26】金鐘影帝張復建：透過戲劇我找到情趣 從年輕演到年老

2022/2/18 18:04（2/18 18:10 更新）
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金鐘影帝張復建（左）應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享他戲劇生涯碰上3大貴人的趣事。中央社記者吳桓中攝 111年2月18日
金鐘影帝張復建（左）應邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」嘉賓，分享他戲劇生涯碰上3大貴人的趣事。中央社記者吳桓中攝 111年2月18日
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主持人：張若瑤

與談人：張復建／2屆金鐘影帝，目前演出舞台劇《解憂雜貨店》

主題：戲劇人生一甲子

金鐘影帝張復建是台灣戲劇的一頁活歷史，在電視出現的年代，從京劇轉入電影圈，又在解嚴前踏進電視圈，經歷解嚴與揮別老三台、開放第四台的大環境轉換，從武俠劇的打仔變身時裝劇男主角。

這期間，他不曾錯過瓊瑤劇、鄉土劇、歌仔戲與偶像劇的崛起，甚至在台灣戲劇的黑暗期，也跨足中國市場見證文化差異，參與數位時代串流平台夾擊的戰場，現在更是透過舞台劇，展演一個演員的人生滋味。

袁和平、胡金銓與張永祥，這3位貴人，又各自和張復建有著什麼樣的牽引？

專訪新聞
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後製團隊：中央社影音中心
影片錄製：王昱文｜音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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