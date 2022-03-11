【空中小客廳S1E29】音樂人林生祥：責任放舞台 過去我有點不近人情

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林生祥這輩子只當過一天勞工，低潮時，整整一年沒人邀演，他自我檢討，「我在後台不太理人，有點不近人情。」中央社記者孫仲達攝 111年3月11日

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主持人：張若瑤

與談人：林生祥／美濃山下的獨立音樂創作人，曾獲10座金音獎、9座金曲獎、2座金馬獎、1座台北電影獎

主題：活出自己生命的歌

林生祥的創作有5個階段，在大二成立「觀子音樂坑」前，是唱口水歌到處表演的打磨期；退伍後跟著鍾永豐回美濃，用「交工樂團」宣告音樂可以改變世界；而當青春與身體衰竭，逃離故鄉的「生祥與瓦窯坑3」讓林生祥徹底明白，他這輩子無法成為都市勞工；「生祥與樂團」讓他遇上大竹研，讓生活重回山林；最後這10年的「生祥樂隊」，他跨進社群時代，碰上新冠疫情，……。

終於又能站上舞台了，經過近30年的淬鍊，在林生祥心中，音樂長成了什麼模樣？

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：王昱文｜文字企劃：張若瑤

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