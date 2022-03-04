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中央社好POD2/93

【空中小客廳S1E28】不死鳥郭泓志：我在球員生涯做了很多次笨蛋

2022/3/4 14:41（3/4 14:50 更新）
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離開球場4年的郭泓志（左）擔任中央社Podcast節目嘉賓，分享在球場與職場不同的人生體悟。中央社記者吳桓中攝 111年3月4日
離開球場4年的郭泓志（左）擔任中央社Podcast節目嘉賓，分享在球場與職場不同的人生體悟。中央社記者吳桓中攝 111年3月4日
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主持人：張若瑤
與談人：郭泓志／美國大聯盟前投手，創下「不死鳥」傳奇

主題：沉澱後再出發的第二人生

「我一直覺得脫下球衣會是很輕鬆的過程。」離開球場4年的郭泓志，至今仍未完全找到曾經嚮往的快樂生活，但卻在反覆追尋與嘗試的過程中，終於發現自己職涯容易受傷的原因，讓他大嘆「球員生涯做了很多次笨蛋」的謎底是……？

走出團隊進入人群，郭泓志當了半年的「句點王」，不太懂與人溝通的他，解開這個難題了嗎？而當老闆後，又發生了什麼，才讓郭泓志驚覺「職場與球場差很大」？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/12qjp9
▶節目全影片： https://youtu.be/Pws63zy-iys

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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