【空中小客廳S1E30-2｜我們的魔幻時代】學者吳叡人：我是入戲的觀眾 觀察帶有介入意圖

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■「我們的魔幻時代」系列專題一：香港人的出埃及記

主持人：張若瑤

與談人：吳叡人／中央研究院台灣史研究所副研究員

主題：台灣會走向哪去？

2022年初，港府作為不被人民信任致防疫失敗，網路上充斥著「請中央救救我們」的言論，原社會自救的組織被極權粗暴摧毀，然新秩序與願景仍未可見，喬治歐威爾筆下的《1984》的慘況短期內雖不會出現，但掌控香港的「忠誠廢物」治理卻全面崩潰中。

香港在大國夾縫求生存，危機尚未解除，生活上的平靜常讓社會陷入雙重現實，忘記不久前的悲劇。香港以血肉之軀警示台灣，烏克蘭的戰火並未停歇，沒有比這更赤裸的真相了。

新時代的變化應接不暇，從民主化迎向全球化再面對反全球化，舊經驗已無法套用，這是天下大亂的時代，每個國家都想創造自己的規則，而小小彈丸之地的台灣，若能在此找刻出它的對世界的意義，那麼台灣人便不悲情了。

將自己定義為「入戲的觀眾」，吳叡人以學者之姿觀察世界動脈，卻在飽覽群書後仍有深深的無力感，為什麼？

▶台港兩地公民運動有何不同，聽吳叡人怎麼說。

｜本集重點｜

（00：00：27）治理崩潰 忠誠廢物只搞內鬥

（00：09：55）舊香港被摧毀 新秩序未成形

（00：16：53）兩幸運：代間合作+外部危機

（00：23：33）易陷雙重現實 台灣人不悲情？

（00：28：26）夾縫中 彈丸之地的年代意義

（00：36：45）當學者 我的觀察有介入意圖

（00：45：18）彩蛋：精采未曝光詩作將……

▶專訪新聞：https://reurl.cc/VjOA0b

▶節目全影片： https://youtu.be/s4EhJAV0J1o

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自即起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：王昱文｜文字企劃：張若瑤

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