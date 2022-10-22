更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎第57屆得獎名單 大嘻哈時代奪綜藝節目
娛樂

金鐘獎第57屆得獎名單 大嘻哈時代奪綜藝節目

楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌
運動

楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
放寬7+7讓確診者投票 莊人祥提縮短天數或調整病例通報
首頁 / 娛樂
金鐘獎第57屆
頒獎亮點
新聞專題
頒獎亮點5/24
首頁 / 娛樂

金鐘獎第57屆戲劇類直播看這裡 多視角一次掌握

2022/10/22 16:16（10/22 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮前星光大道盛大展開，紅毯主持人陳家逵（左）、楊小黎（右）22日盛裝亮相，分別手比5、7手勢合影。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮前星光大道盛大展開，紅毯主持人陳家逵（左）、楊小黎（右）22日盛裝亮相，分別手比5、7手勢合影。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站22日電）第57屆金鐘獎首度分兩天舉行，戲劇類頒獎典禮今晚接力進行，將頒發戲劇節目、戲劇節目男女主角等28個獎項。陳亞蘭開先例入圍金鐘視帝，雙料入圍視后謝盈萱也將對上「華燈初上」楊謹華、林心如雙姝都是典禮亮點。

金鐘獎戲劇類頒獎典禮由曾寶儀獨挑大梁，這是她首次接下金鐘主持棒，她表示會濃縮自己的時間，「得獎者講太久我沒辦法控制，如果他這一生就這一次，你也只能讓他講，主持就是服務業，幫入圍者服務嘛」。星光紅毯則由楊小黎、陳家逵負責。

本屆受矚目的獎項包含戲劇節目男女主角獎、男女配角獎等。陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」男主角嘉慶君，成為金鐘獎首位女演員提名該獎創舉；競爭對手也不簡單，包含「茶金」的郭子乾、温昇豪與「斯卡羅」已故排灣族演員查馬克．法拉屋樂、「華燈初上」楊祐寧、「逆局」朱軒洋。

金馬影后謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍，與自己較勁；林心如和5度角逐金鐘女主角的楊謹華，也雙雙以「華燈初上」入圍，「國際橋牌社2」的范宸菲則是驚喜闖出的黑馬。1111022

觀眾可透過以下轉播收看金鐘獎：

官方網路頻道：金鐘57官網金鐘官方YouTube金鐘官方臉書
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
MOD直播：三立戲劇台
海外直播：三立國際台
廣播調頻：好事廣播電台989
數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTubeVidol YouTube文化部臉書中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV
影音平台直播：Vidol影音平台

星光大道直播

現場LIVE直播（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
主持人區（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
媒體訪問區（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

頒獎典禮直播

現場LIVE直播（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
舞台正視角全景（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
新聞中心（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
手語（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
延伸閱讀
金鐘戲劇頒獎5大亮點 陳亞蘭反串搶視帝 楊謹華林心如華燈雙姝爭后陳亞蘭淚喊歌仔戲沒被遺忘 賣房產拍嘉慶君金鐘獎爭帝創先例Lulu金鐘綜藝主持人摃龜6次首奪獎 淚喊：花了10年才走到這裡金鐘獎綜藝主持人激戰 評審：黃子佼Lulu一票險勝小S
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
金鐘戲劇頒獎晚間登場 周蕙4種語言飆唱7大主題曲