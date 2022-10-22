金鐘獎第57屆戲劇類直播看這裡 多視角一次掌握
2022/10/22 16:16（10/22 17:51 更新）
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮前星光大道盛大展開，紅毯主持人陳家逵（左）、楊小黎（右）22日盛裝亮相，分別手比5、7手勢合影。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
（中央社網站22日電）第57屆金鐘獎首度分兩天舉行，戲劇類頒獎典禮今晚接力進行，將頒發戲劇節目、戲劇節目男女主角等28個獎項。陳亞蘭開先例入圍金鐘視帝，雙料入圍視后謝盈萱也將對上「華燈初上」楊謹華、林心如雙姝都是典禮亮點。
金鐘獎戲劇類頒獎典禮由曾寶儀獨挑大梁，這是她首次接下金鐘主持棒，她表示會濃縮自己的時間，「得獎者講太久我沒辦法控制，如果他這一生就這一次，你也只能讓他講，主持就是服務業，幫入圍者服務嘛」。星光紅毯則由楊小黎、陳家逵負責。
本屆受矚目的獎項包含戲劇節目男女主角獎、男女配角獎等。陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」男主角嘉慶君，成為金鐘獎首位女演員提名該獎創舉；競爭對手也不簡單，包含「茶金」的郭子乾、温昇豪與「斯卡羅」已故排灣族演員查馬克．法拉屋樂、「華燈初上」楊祐寧、「逆局」朱軒洋。
金馬影后謝盈萱以「四樓的天堂」、「俗女養成記2」雙料入圍，與自己較勁；林心如和5度角逐金鐘女主角的楊謹華，也雙雙以「華燈初上」入圍，「國際橋牌社2」的范宸菲則是驚喜闖出的黑馬。1111022
觀眾可透過以下轉播收看金鐘獎：
官方網路頻道：金鐘57官網、金鐘官方YouTube、金鐘官方臉書
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
MOD直播：三立戲劇台
海外直播：三立國際台
廣播調頻：好事廣播電台989
數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、文化部臉書、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV
影音平台直播：Vidol影音平台
星光大道直播
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頒獎典禮直播
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