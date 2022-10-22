良辰吉時奪金鐘獎迷你劇集 導演黃熙感謝侯孝賢張艾嘉支持

（中央社記者王心妤台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類今晚頒獎。「良辰吉時」拿下迷你劇集獎，導演黃熙感謝監製侯孝賢與影后張艾嘉的包容與支持，盼日日是好日，時時是良辰；電視電影獎是「台北過手無暝無日」。

黃熙表示，謝謝文化部、出品方，才能讓故事得以成功拍攝，同時也感謝監製侯孝賢、特別演出的影后張艾嘉，「給我非常大的支持跟包容。」她說，要謝謝的人太多了，尤其感謝每一名演員和每一名工作人員，都是夥伴，「希望日日是好日，時時是良辰。」

電視電影獎由「台北過手無暝無日」摘下。導演王逸鈴感謝金鐘獎評審的肯定，同時還有演員生動自然的演出，才能讓故事活起來，若少了任何一個人，都不會是現在的模樣。她說，這部片是描寫台北年輕人的生活樣態，「有他們的自由和無拘無束，希望這份自由和無拘無束，在每個人的心中。」

迷你劇集（電視電影）導演獎由「比悲傷更悲傷的故事：影集版」摘下。導演謝沛如說，能近距離看到演員發光發熱，非常幸福，若沒有大家的愛，沒辦法站在這裡，「謝謝我的父母永遠留一盞燈，謝謝喜歡支持這部影集的人，希望大家擁有自己比快樂更快樂的故事。」（編輯：張芷瑄）1111022

第57屆電視金鐘獎22日晚間盛大舉行戲劇類頒獎典禮，本屆電視電影獎由「台北過手無暝無日」拿下，導演王逸鈴頒獎後在後台留影。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館舉行，迷你劇集（電視電影）導演獎由導演謝沛如以「比悲傷更悲傷的故事：影集版」拿下。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

影片來源：CATCHPLAY PLUS

影片來源：Giloo紀實影音