陳亞蘭金鐘稱帝險勝朱軒洋 楊謹華一票之差5度擦身視后

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（中央社記者王心妤台北23日電）第57屆金鐘獎戲劇類22日晚間頒獎。評審主任委員陳慧玲表示，戲劇節目男主角中，朱軒洋僅差陳亞蘭一票，陳亞蘭勝在扮男裝且唱作俱佳；楊謹華5度角逐視后一票之差敗給謝盈萱。

「華燈初上」入圍11個獎項，最後全部摃龜。陳慧玲表示，非常遺憾，但入圍作品非常多元，評審口味也分散，總共只有9個獎項，卻有這麼多戲競爭，「『華燈』是部很棒的作品，我們很多評審很喜歡，很遺憾一項都沒有。」

戲劇節目類男主角獎由「嘉慶君遊台灣」陳亞蘭摘下，是歷史上首度有生理女演員飾男角封帝。陳慧玲表示，因為作品多元，評審口味很不同，沒辦法用減法決定，最後改用加法方式討論。她指出，「陳亞蘭身為女性扮演男角下足功夫，在傳統戲曲做了傳承，唱作俱佳。」朱軒洋則以一票之差落敗。

第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，演員陳亞蘭（圖）成功搶下戲劇節目男主角獎寫紀錄，致詞時哽咽感謝在天上的爸爸，也感激家人幫忙照料媽媽，讓她能投入傳承歌仔戲。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

戲劇節目類女主角中，「華燈初上」楊謹華以一票之差敗給謝盈萱。陳慧玲表示，評審團當初的確討論過雙蛋黃讓林心如跟楊謹華拿下，但經過投票就自然破局了，「謝盈萱勝出是因為她入圍2部戲，可以看見一位演員在喜劇裡誇飾的演出，在『四樓的天堂』又演心理學者，一個人演3種身分，看見一個演員的深度。」

陳慧玲表示，戲劇節目獎是最難投的獎項，「票數非常分散，是『茶金』跟『斯卡羅』，『斯卡羅』最後險勝一票。因為它在大河劇為台灣建立一個標竿，所以險勝一票。」

另外迷你劇集／電視電影男配角獎雙蛋黃開出13歲童星白潤音跟黃冠智，陳慧玲表示，兩人經過5輪投票仍同票數，才會做出這樣的選擇。

陳慧玲表示，今年戲劇類評審結果定調為「創新跟傳承」，希望作品能夠新舊並陳，開出不一樣的火花。（編輯：屈享平）1111023

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日在台北國父紀念館順利落幕，戲劇節目女主角獎由演員謝盈萱以「四樓的天堂」拿下。中央社記者張新偉攝 111年10月22日