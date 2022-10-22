陳亞蘭奪視帝寫金鐘歷史 謝盈萱樂收視后回家

（中央社記者葉冠吟台北22日電）堪稱台劇大爆發的第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚順利落幕，除了誕生首位金鐘女視帝陳亞蘭，視后則由雙料入圍的謝盈萱以「四樓的天堂」搶下，這也是謝盈萱的首座金鐘。

戲劇類頒獎典禮由曾寶儀獨挑大梁主持，開場影片邀請YouTuber阿翰以「算命阿姨」角色驚喜現身，兩人一搭一唱、幽默重現入圍戲劇節目獎「斯卡羅」、「茶金」、「華燈初上」等5部作品橋段，讓網友滿意打出「1萬分」。不過儘管典禮已拆分成兩天，主持人曾寶儀也自砍男主角獎的5分鐘介紹詞，最後仍超時半小時，於晚上11時劃下句點。

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

單一劇組獲獎大贏家是奇幻影集「良辰吉時」，獲得迷你劇集、節目造型設計、美術設計、聲音設計、主題歌曲獎等5獎；意外的是，入圍16項最多的「茶金」僅獲女配角與剪輯獎；來勢洶洶的「華燈初上」劇組則空手而歸，留下些許遺憾。

今年典禮最大亮點之一，絕對是戲劇節目男主角獎項的頒發。結果是由反串演出「嘉慶君遊台灣」的歌仔戲演員陳亞蘭獲得，寫下金鐘新頁。她激動表示台灣把男主角獎頒給女演員是走在時代尖端，並流淚感謝恩師楊麗花的身教言教，男主角獎該頒給恩師，自己再也不敢說要放棄傳承歌仔戲，會一直堅持下去。

雙料入圍的謝盈萱最終以「四樓的天堂」成功奪下視后，這也是她生涯首座金鐘。謝盈萱上台時還一度誤以為是以「俗女養成記2」獲獎，致詞出錯當場引來滿場笑聲，但她仍謝謝導演們創作出一個40歲的角色，看到她不一樣的特質，「沒想過人生這麼奇妙」。

戲劇節目獎由歷史大河劇「斯卡羅」獲得，導演曹瑞原致詞表示，not yet一直是鼓勵自己的一句話，「不要放棄，當你在高潮不要開心、驕傲，生命的力量會帶給你更大更好，not yet」；戲劇節目導演獎則由「逆局」雙導莊絢維、陳冠仲獲得。

今年戲劇節目女配角由在「茶金」扮演京劇女伶的李杏殺出重圍，近年影視工安問題頻傳，李杏也藉機喊話，盼未來影視從業者能有更合理的工時、薪資。而以「逆局」奪下戲劇節目男配角的李銘順，去年剛以「做工的人」成為迷你視帝，當時因疫情無法到場，今年又因腳傷復發2度忍痛缺席。

迷你劇集男主角由已故資深演員吳朋奉，以遺作「降河洄游」奪下，導演朱平代為領獎時表示，相信朋奉哥一定有在天上看到；迷你劇集女主角林辰唏則是以「第一次遇見花香的那刻」，睽違9年再闖金鐘奪獎。她感性地將獎獻給世界上所有酷兒，願大家能喜悅自由地做自己；而劇中和她組成「花香CP」的程予希獲得迷你劇集女配角，讓首次奪獎的她激動爆哭。

特別的是，迷你劇集男配角獎開出雙蛋黃，「比悲傷更悲傷的故事：影集版」13歲童星白潤音先獲獎，他以童音致謝每位幫助過他的前輩，並深深一鞠躬獲得全場喝采，後來頒獎人才又公佈有另一位得主「降河洄游」黃冠智，不只全場嚇了一跳，黃冠智也直呼心臟差點跳出來。

而一生僅有一次的戲劇節目最具潛力新人獎由「斯卡羅」16歲素人演員程苡雅奪下，不過她因確診COVID-19無法出席，改由爸爸程逸仙領獎，坦言女兒得知確診後每天都在哭，獎金將作為求學基金。而今年新增、由網友投出的最具人氣戲劇節目獎由「火神的眼淚」奪下，導演蔡銀娟盼能讓社會更關注消防員困境，「期望殉職悲劇不再重演，火神不再流淚。」（編輯：屈享平）1111022