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陳亞蘭金鐘稱帝創紀錄 淚喊「我愛歌仔戲」獎獻恩師楊麗花

2022/10/22 22:56（10/22 23:14 更新）
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第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，演員陳亞蘭（圖）成功搶下戲劇節目男主角獎寫紀錄，致詞時哽咽感謝在天上的爸爸，也感激家人幫忙照料媽媽，讓她能投入傳承歌仔戲。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
第57屆電視金鐘獎首度分為兩天在台北國父紀念館頒獎，22日晚間進行戲劇類頒獎典禮，演員陳亞蘭（圖）成功搶下戲劇節目男主角獎寫紀錄，致詞時哽咽感謝在天上的爸爸，也感激家人幫忙照料媽媽，讓她能投入傳承歌仔戲。中央社記者裴禛攝 111年10月22日
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（中央社記者葉冠吟台北22電）第57屆金鐘視帝由歌仔戲演員陳亞蘭獲獎，她以男裝反串演出「嘉慶君遊台灣」寫下金鐘紀錄。陳亞蘭含淚感謝恩師楊麗花，強調楊麗花是自己心中永遠的男主角，這個獎應該由她得。

陳亞蘭在台下聽聞頒獎人韓國知名編劇朴海英、演員陳意涵喊出她的名字時，激動落淚，上台時更是顫抖不已，但馬上忍住淚水，因為男兒有淚不輕彈。「感謝今年的評審，願意肯定一位戲曲演員，這麼努力走過這一段路」。

陳亞蘭說，自己是史上第一位女演員入圍金鐘最佳戲劇男主角獎並獲此殊榮。「因為史無前例，很多媒體採訪，我曾經一天接受7個採訪，來者不拒，希望透過各個管道讓大家看到『歌仔戲』這3個字。」

她笑言採訪內容大部分都是說自己對歌仔戲的執著與堅持，但標題都是下她賣了3棟房子，那是她30幾年努力工作、省吃儉用賺來的。「但那不是重點，重點是我願意為唯一源自台灣的原生劇種全力奉獻。這也是我的恩師楊麗花畢生心願，她說我們要珍惜台灣這塊土地的文化，她至今都還致力於發揚與傳承。」

陳亞蘭強調，恩師楊麗花的身教與言教影響自己一輩子，如果她有小小成就都是恩師賦予。「她是我一輩子的恩人，她教我做人、教我演戲，教我如何詮釋男性角色，這個獎應該是她得的，但是楊麗花這3個字，永遠是我們大家心目中的最佳男主角」。

最後她要謝謝天上的爸爸，還有哥哥與嫂嫂替她盡孝道、照顧母親，讓自己能無後顧之憂。陳亞蘭說歌仔戲最美的就是台語，並在台上分享：「我們做人需要心存忠孝節義，人若照天理，天才會照甲子，時機若不好，就要更有勇氣，台灣人手牽手，心連心，共同創造台灣奇蹟。」最後她喊出「我愛台灣，我愛粉絲，我愛你們，我愛歌仔戲。」

陳亞蘭在後台時也流淚說，絕對不會再跟恩師楊麗花說自己無法傳承歌仔戲，一定會堅持下去，並強調已經有規劃拍攝「嘉慶君再遊台灣」。（編輯：屈享平）1111022

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館舉行，以「嘉慶君遊台灣」入圍戲劇節目男主角獎的陳亞蘭盛裝出席，以黑色西裝外套搭配紅色襯衫，展現中性氣質，盼能順利奪得本屆視帝。中央社記者張新偉攝 111年10年22日
第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館舉行，以「嘉慶君遊台灣」入圍戲劇節目男主角獎的陳亞蘭盛裝出席，以黑色西裝外套搭配紅色襯衫，展現中性氣質，盼能順利奪得本屆視帝。中央社記者張新偉攝 111年10年22日
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