「斯卡羅」程苡雅奪新人缺席 爸爸：她要7天啦

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北國父紀念館舉行戲劇類頒獎典禮，戲劇節目最具潛力新人獎由程苡雅以「斯卡羅」獲獎，不過由於程苡雅確診隔離中，改由父親（圖）穿起傳統服飾到場代領。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

（中央社記者葉冠吟、王心妤台北22日電）一生僅有一次的戲劇節目最具潛力新人獎，今年由「斯卡羅」、16歲的排灣族素人演員程苡雅拿下金鐘，不過她因確診COVID-19無法出席，讓代領獎的爸爸感性喊話：「苡雅妳辛苦了」。

程苡雅在劇中飾演斯卡羅大股頭，也就是已故演員查馬克．法拉屋樂的女兒，不過今天是由程苡雅的父親代為領獎，爸爸程逸仙上台時幾度猶豫，最後害羞笑說：「不好意思，我是程苡雅的爸爸，她要7天啦，謝謝、謝謝啦！」透露女兒確診COVID-19，得忍痛缺席典禮。

一路陪伴程苡雅拍片，爸爸回憶起女兒工作時的點滴，「小朋友還小、大人都要抽空去陪伴」，最後說「苡雅你辛苦了」時，也忍不住紅了眼眶、擦擦眼淚。被問及是否還會鼓勵女兒繼續演下去，爸爸開心表示：「有機會的話，會全力爭取。」主持人也逗趣詢問，爸爸要不要也出道？讓他高興地回應：「如果可以的話」，打趣要去問問看「斯卡羅」導演曹瑞原。

程逸仙透露，今天是程苡雅確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的第4天，從知道確診的第一天開始就在哭，很希望能親自參與金鐘獎頒獎典禮。他說想到女兒拍戲期間的辛苦，還有今天沒辦法親自參加，才會激動落淚，獎金未來則會當成學費，雖然父母希望以課業為重，但未來也不會排斥讓她繼續演戲。（編輯：屈享平）1111022