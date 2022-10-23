斯卡羅奪金鐘戲劇節目獎 曹瑞原激動大喊台灣加油

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第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，小說改編戲劇「斯卡羅」拿下本屆戲劇節目獎，導演曹瑞原（中）致詞時以Not yet勉勵所有影視工作者繼續攜手努力、持續前行。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）第57屆金鐘獎戲劇類22日晚間頒獎，公視旗艦時代劇「斯卡羅」奪得壓軸的戲劇節目獎，導演曹瑞原表示要感謝團隊，「這是你們應得的。」戲劇節目導演獎則是由「逆局」雙導演拿下。

「斯卡羅」今年擊退「俗女養成記2」、「茶金」、「逆局」及「華燈初上」，摘下戲劇節目獎。公視節目部經理於蓓華表示，一部旗艦時代劇完成，我們可能以為跨出了一大步，但若沒有前仆後繼，一部部繼續，其實可能只是前進一小步，感謝曹瑞原和「斯卡羅」團隊為台劇打了美好的一仗。

得知獲獎後，曹瑞原一度無法言語，直呼「太激動了，真的。」他說，今天是幾十年來最為高潮起伏的一天，「生命太難了，突然跌到低谷，你也知道不再期待高潮，可是它真的就出現了」。

曹瑞原說，他相信評審團要很有膽識才能將獎項頒給「斯卡羅」，因為對手們都太強了，「我想我也不能講對手，我覺得我們是生命共同體，我們都在創造今天晚上的精彩，是我們一起創造出來的。謝謝你們」。

第57屆電視金鐘獎戲劇類壓軸大獎戲劇節目獎22日宣布由戲劇「斯卡羅」拿下，導演曹瑞原（左4）與節目團隊開心在後台合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

曹瑞原分享，Not yet一直是他用來鼓勵自己的一段話。當他在沮喪時，Not yet告訴他不要放棄，生命力量會幫助他走過去；而當他處於生命高潮時，Not yet告訴他不要開心、不要驕傲，因為生命在後面會給他更大、更美、更好的，他也想用Not yet獻給台灣，「台灣加油，影視產業加油，Not yet！」

戲劇節目導演獎由「逆局」導演莊絢維及陳冠仲獲得。陳冠仲接過獎座後幽默地說：「昨天我就跟莊絢維說我們會得獎，看吧。」同時他也感謝劇組工作人員一起協力完成這部戲，演員們的演出讓這部戲更精采。

莊絢維今天未出席頒獎典禮，透過陳冠仲分享得獎感言。他表示，雖然自己嘴巴上老是說「沒差」，但獲獎還是很開心。他要感謝「逆局」幕前幕後團隊，「我們都是因為彼此才能苦中作樂，不斷保持熱情。這個獎是我們一起拿到的。」（編輯：屈享平）1111023

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，「斯卡羅」拿下本屆戲劇節目獎，導演曹瑞原（前右）與團隊一同登台受獎，致詞時感謝台下「鋼鐵陣容」的斯卡羅團隊，「這個獎是你們該得的」。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎22日晚間在台北進行戲劇類頒獎典禮，壓軸大獎戲劇節目獎由「斯卡羅」拿下，導演曹瑞原（前中背對者）在台上與演員吳慷仁（中後）開心擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年10月22日

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日在台北國父紀念館順利落幕，本屆戲劇節目導演獎由莊絢維、陳冠仲（圖）以懸疑劇集「逆局」拿下。中央社記者張新偉攝 111年10月22日