曾寶儀金鐘開場分飾5角搭阿翰飆戲 九天玄女降落典禮獲好評[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日舉行，開場播放由主持人曾寶儀與阿翰（圖）扮演的算命阿姨，精采演出笑聲不斷。（圖取自金鐘獎 YouTube頻道網頁youtube.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚舉行，開場就播放由主持人曾寶儀與YouTuber阿翰扮演的「九天玄女」算命阿姨，重現入圍戲劇節目獎的台劇「茶金」、「斯卡羅」、「俗女養成記2」、「華燈初上」、「逆局」的經典橋段。

以「九天玄女」爆紅的阿翰驚喜現身金鐘典禮開場影片，他幫主持人曾寶儀算命，2人化身刑警搭檔、酒店小姐等，還重演「俗女養成記2」陳嘉玲分娩戲，連同昨晚的主持人唐綺陽也現身客串一角。

阿翰在影片最後點出想拿下金鐘獎的重點，需要擁有「逆局般的魄力、華燈的優雅、茶金的精明、俗女的灑脫、斯卡羅的多元」，流暢串連與自然演出，獲得台下一片掌聲。

許多網友留言稱讚，「真的拍得好、演得好、好喜歡這種創作」、「開場分數10000分」。曾寶儀上台後，也邀請全場以掌聲送給所有從業人員，讓氣氛歡樂溫馨。（編輯：屈享平、趙敏雅）1111022