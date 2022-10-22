「火神的眼淚」奪金鐘戲劇人氣獎 導演盼消防殉職悲劇不再重演

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚舉行。「火神的眼淚」摘人氣獎，導演蔡銀娟盼觀眾關注消防員議題，讓火神不再流淚。「孟婆客棧」摘創新獎，唐美雲希望更多年輕人加入歌仔戲。

今晚率先頒出的是最具人氣戲劇節目獎，這項今年新增的獎項最後是由「火神的眼淚」摘下。公視節目部經理於蓓華感謝文化部的支持還有工作人員努力，陪伴劇組孵化出以消防職人為內容的戲劇。製作人李志薔說，開播後收到許多觀眾分享，因此改變消防觀念，「謝謝消防員，這個獎是獻給你們的。」

導演蔡銀娟則說，社會上有真實的一群人失去了孩子或是配偶，這種傷痛會留一輩子，「希望可以關注消防員困境，期望殉職悲劇不再重演，火神不再流淚。」

第2個獎項戲劇類節目創新獎頒給了「孟婆客棧」。歌仔戲演員唐美雲斥資破億製作的歌舞情境喜劇「孟婆客棧」今年入圍4獎。她感謝評審肯定及團隊努力，也期待更多年輕人加入歌仔戲世界。唐美雲也特別感謝今年4月過世的母親的支持，「我愛我媽媽。」

唐美雲也說：「孟婆客棧對我而言只是一個起步、開始，我用台灣最接地氣的歌仔戲告訴大家，歌仔戲很時尚，歡迎更多年輕人走入歌仔戲世界。」（編輯：屈享平）1111022

影片來源：公視戲劇 PTS Drama

影片來源：公視台語台

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間7時起在台北國父紀念館舉行，首個頒發獎項為最具人氣戲劇節目獎，由「火神的眼淚」獲獎，製作人湯昇榮（中）致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月22日