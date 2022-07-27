「火神」陳銘澤一生獻給爆破 獲頒年度傑出工作者

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第2屆傑出影視聽工作者頒獎典禮27日在國家電影及視聽文化中心舉行，戲劇「火神的眼淚」爆破特效師陳銘澤獲年度電影傑出工作者獎。他的遺孀顏彤瑋（圖）代為領獎表示，他的個性低調但熱愛爆破不忘初衷，曾說技術無他，唯有奉獻。中央社記者王騰毅攝 111年7月27日

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（中央社記者王心妤台北27日電）第2屆傑出影視聽工作者今天聯合頒獎，台劇「火神的眼淚」爆破特效師陳銘澤獲年度電影傑出工作者獎，他的遺孀顏彤瑋表示，陳銘澤個性低調但熱愛爆破不忘初衷，曾說技術無他，唯有奉獻。

國家電影及視聽文化中心今天舉辦聯合頒獎典禮，楊士琪紀念獎頒發給金馬執委會執行長聞天祥，聞天祥自謙內心仍忐忑，但電影打開人們的腦袋與眼界，也承接心靈，是件偉大的事，要感謝拍電影的人，讓大家能繼續被電影感動。

聞天祥會後受訪被問到明年的金馬60籌備狀況，他表示業務量龐大，一年四季都在製作，60週年不再只是頒獎典禮，而是有各種可能，像是對青少年、影評人的培養與推廣。

電影「美國女孩」導演阮鳳儀獲頒最佳新導演獎，並與編劇李冰攜手獲得年度最佳劇本獎。阮鳳儀從資深導演朱延平手中接下獎座，她表示，能夠從前輩影人手上接過獎座，會繼續努力創作。

電影攝影傑出工作者獎由袁慶國獲得，已故影人廖祥雄則獲電影傑出工作者獎，由春暉影業執行長陳俊榮特別代表領獎。

「年度電影傑出工作者獎－現場特效指導」由爆破特效師陳銘澤獲得，他的遺孀顏彤瑋表示，先生個性低調但熱愛爆破，也曾說過身為爆破指導，對每種彈藥都要瞭若指掌，因為沒有重來的機會，爆破需要時間、金錢，要理解自己在做重要的事。

顏彤瑋提到，陳銘澤曾被問過技術是什麼，「他說就是奉獻，把知道的一切都奉獻出來，把你的全部奉獻給熱愛的全部。謝謝大家、謝謝陳銘澤，雖然他這一生很短暫，可是很精彩。」

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