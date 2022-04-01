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中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

2022/4/1 10:25（4/1 11:09 更新）
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「茶金」前期編劇花費18個月磨角色設定、劇情結構，也組建專業顧問、編劇助理協助陪伴。（公視提供）
「茶金」前期編劇花費18個月磨角色設定、劇情結構，也組建專業顧問、編劇助理協助陪伴。（公視提供）
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（中央社台北1日電）新台劇近年大放異彩，話題不斷，除了演員魅力外，勾畫角色靈魂的編劇、填補故事空白的美術指導、與火同行的爆破師等幕後英雄更是功不可沒。中央社長期觀察台劇動態，在4月1日出版新書「做戲的人－新台劇 在路上」，深入書寫這群影視職人奮鬥不懈、揮灑熱情的故事。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚在序中指出，書中所收專文有極大比例是多數媒體忽略的幕後主力，把光照進幕後，帶出不為人知卻攸關作品魅力的獨到心法，是記錄亦是傳承，點點滴滴都累積了耐人細看又重看的能量。

其實台劇的轉變，早在2020年就引起外媒關注，新加坡「聯合早報」評論指出，原本垂死病中的台劇慢慢恢復生氣，已走出偶像劇框框，在題材多元性與拍攝水準上力求升級。

隨著Netflix等OTT平台帶著資金、資源來到台灣，加上政府政策點火，從2021年起陸續上映的「天橋上的魔術師」、「俗女養成記2」、「華燈初上」、「茶金」，叫好又叫座，重新喚起國人的熱情，更讓國際看見台灣。

2021年陸續上映的「天橋上的魔術師」（圖）、「俗女養成記2」、「華燈初上」、「茶金」，叫好又叫座，重新喚起國人的熱情，更讓國際看見台灣。（公視提供）
2021年陸續上映的「天橋上的魔術師」（圖）、「俗女養成記2」、「華燈初上」、「茶金」，叫好又叫座，重新喚起國人的熱情，更讓國際看見台灣。（公視提供）
資深影視美術指導許英光與團隊替「斯卡羅」搭建近百間建築，風格各異，必須掌握閩、客、原民建築特色。此為漢人部落「柴城」。（公視提供）
資深影視美術指導許英光與團隊替「斯卡羅」搭建近百間建築，風格各異，必須掌握閩、客、原民建築特色。此為漢人部落「柴城」。（公視提供）

導演吳念真在書中指出，「華燈初上」、「茶金」、「斯卡羅」這些最近很夯的電視劇都各有長處，而編劇就像是先遣部隊，「劇本是一齣戲劇的地圖，帶著大家往目標走去。」

不過台灣影視環境對編劇來說仍相當克難，待遇卻可能是全劇組最差的，創造過程也不如外界想像般浪漫。

書中特別專訪「火神的眼淚」、「茶金」等台劇的幕後推手、瀚草影視總經理湯昇榮，娓娓道來這些年的努力：「我們試圖改變，從題材、工作時間、到預算還有給編劇的充電，所有環節都需要同步推動」，例如「茶金」光前期編劇就花了18個月磨角色設定、劇情結構，也組建專業顧問、編劇助理協助陪伴。

美術組則是從零打造新世界，兩屆金鐘獎得主、資深影視美術指導許英光，為「斯卡羅」搭建注入時代靈魂的場景，短短一年內，蓋了近百棟房子，找回台灣消逝的多元樣貌。

影視產業需要集體一起，結合智慧去創造，新台劇已經起步了。中央社文化+雙週報採訪團隊長期採訪影視職人的奮鬥歷程及專業精神，剖析台灣影視產業如何面對世界競爭、激戰世界串流，值得每一位曾認真追劇，見證台劇脫胎蛻變的劇迷收藏。

「做戲的人－新台劇 在路上」由印刻文學出版，定價新台幣360元，即日起在各大實體及網路書店販售，至中央社電子書城訂購可享含運特惠284元。（編輯：孫承武）1110401

（中央社）
（中央社）

書名：做戲的人－新台劇 在路上
作者：中央通訊社
出版社：印刻
出版日期：2022年4月1日
網路通路連結：
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