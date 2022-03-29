中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

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陳新發因長年彎腰塗抹而微微駝背，他站在成品區介紹曾製作過的仿真樹幹。中央社記者王飛華攝 111年3月29日

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）中央社「文化+雙週報」長期關注台劇幕前幕後動態，深入報導影視職人的奮鬥歷程及專業精神，日前集結各期專題文章為「做戲的人－新台劇 在路上」一書，4月出版。

包括文化部長李永得、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、作家劉克襄均作序推薦「做戲的人」。

李永得在序中表示，前瞻計畫為台灣影視內容產業打了一劑強心針，但這還不夠，2021年金鐘獎典禮上，導演曹瑞原在台上語重心長對他說：「一定要讓願意留下來為台灣打拚的人看見希望。」深深打動他，而總統蔡英文也對曹瑞原的話做出回應，指示文化部加強努力打造影視國家隊，支持台灣影視內容產業，文化部全力以赴推動各項計畫。

李永得表示，台灣影視國家隊正在成形中，他要特別感謝所有留在台灣「做台劇的人」，「因為你們的付出，台灣影視內容產業已蒸蒸日上，文化部將全力支持台劇，繼續與大家共同打拚，共組台灣影視國家隊，讓世界看見台灣多元優秀的影視作品。」

藍祖蔚在序中表示，自己是影視記者出身，但「做戲的人」書中所收錄的專文，有極大比例是多數媒體忽略的幕後主力，如「誰是被害者」的特效化妝指導儲榢逸、「茶金」美術設計尤稚儀、美術指導賴勇坤，以及甫獲金馬獎肯定的質感師陳新發。

「茶金」使用古蹟拍攝，更需要考慮古蹟的承受度，並在寫實與場景之間拿捏分寸。（公視提供）

藍祖蔚表示，在多數媒體面對文化議題，縱使想做也不知從何做起的窒悶時刻，中央社持續關注文化，有膽識、肯投資；有方向、願深耕，從動念到執行都直如荒漠甘泉。

劉克襄在序中表示，一連串台劇帶出的話題，和觀看興趣的蔚成熱潮，讓他有強烈回到主場的感覺，「這種情緒的養成，並非一時的，不是只喜歡一部片子，而是把每部戲視為自己生活的一部分，跟它共同呼吸」。

劉克襄認為，這些戲反映了人們在這個時代的視野和生活價值，甚而代表著整個家園文化；許多人都期待台劇能夠發揚光大，走到國際舞台，「但我更期待，擁有這種戲劇情境的集體意識，以及拍出此等好戲的驕傲」。

「做戲的人－新台劇 在路上」由中央社文化+雙週報採訪團隊共同執筆，4單元包括談編劇與大數據的「如何創造好故事」；談場景、美術、造型、質感的「這一切都是真的！」；談新科技融入製作環節的「五感體驗的未來」；以及談政策與發行的「讓世界看見臺灣影視」。

其中深度報導的人物則包括「一把青」、「斯卡羅」的美術指導許英光，「茶金」、「天橋上的魔術師」質感師陳新發，「咒」、「誰是被害者」影視特效化妝指導儲榢逸，「火神的眼淚」、「斯卡羅」視覺效果師陳銘澤，同時針對造型設計、場景、剪接師等30多名電影電視幕後職人的心路歷程，給予詳實的報導。（編輯：張雅淨）1110329

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為加強劇情張力，也讓演員能入戲，「誰是被害者」使用大量的矽膠製作屍體道具，保有現實中的肉感、寫實度。（儲榢逸提供）

陳銘澤（中）在拍攝「幸福派出所」時接觸爆破，並希望鑽研這門特效的安全性與表現方式。（陳銘澤提供）

（中央社）

書名：做戲的人：新台劇 在路上

作者：中央社「文化+」

出版社：印刻

出版日期：2022/04/01