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賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

2022/6/2 15:27（6/2 16:10 更新）
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副總統賴清德（左2）與文化部長李永得（右2）等人2日出席第30屆台北國際書展開幕典禮，賴清德購買了「做戲的人」、「余英時評政治現實」等30本書。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日
副總統賴清德（左2）與文化部長李永得（右2）等人2日出席第30屆台北國際書展開幕典禮，賴清德購買了「做戲的人」、「余英時評政治現實」等30本書。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）副總統賴清德今天出席第30屆台北國際書展開幕典禮，會後參觀各攤位，購買了包括「做戲的人」、「余英時評政治現實」、「小王子－台語版」等30本書，總計花費1萬840元，以行動力挺疫情下的書展及出版業。

賴副總統與文化部長李永得在台北書展基金會董事長林訓民陪同下，參觀了各家書展攤位，包括法國館、讀字公民書區、台灣文學館及台灣文學書專區、印刻文學、讀書共和國、前衛出版社等。

獨立出版聯盟理事長陳夏民向與會來賓介紹讀字公民書區，陳夏民表示，公民書區一直都由3個單位組成，獨立出版聯盟的「讀字便利店」，裡面有40家台灣獨立出版社；社運柑仔店有NGO夥伴經營；另外還有台灣獨立書店文化協會的「閱讀藥局」。公民書區呈現了台灣最美麗的風景─獨立出版，證明台灣的言論自由是真實存在。

台灣文學館館長蘇碩斌指出，從60年代末兩大報副刊期待用文學穿透人民思想的感動，70年代有「五小」出版社，包括九歌、洪範、爾雅、純文學、大地；接來有4個文學雜誌，包括文訊、幼獅、聯合文學、印刻。台灣文學館特別邀請其中6家合作，策畫了一個文學特展，向台灣文學衝破言論自由的珍貴時代致敬。

賴副總統這次在台北國際書展一次就買了幾十本好書，力挺疫情下的書展及出版業，像是：

本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責：《自由時代》雜誌編輯室報告文選（逗點文創結社）
聽見書店的聲音vol.3-在青春的路上，遇見書店（台灣獨立書店文化協會）
《臺北人》五十週年精裝紀念版（爾雅出版社）
瘂弦回憶錄（洪範書店）
王文興訪談集（文訊雜誌社）
余英時評政治現實（印刻文學出版社）
做戲的人：新台劇 在路上（印刻文學出版社）
活著的每一天：譚美．達克沃絲回憶錄（八旗文化 ）
穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象（八旗文化 ）
用鮮血和謊言寫下的百年中共黨史（前衛出版）
小王子 台語版（前衛出版）等。（編輯：屈享平）1110602

（中央社）
（中央社）

書名：做戲的人－新台劇 在路上
作者：中央通訊社
出版社：印刻
出版日期：2022年4月1日
網路通路連結：
中央社電子書城（可享含運特惠價284元）
博客來
誠品
金石堂
讀冊
三民

副總統賴清德（右）與文化部長李永得（左）2日出席台北國際書展，兩人互相雙手合十致意。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日
副總統賴清德（右）與文化部長李永得（左）2日出席台北國際書展，兩人互相雙手合十致意。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日
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