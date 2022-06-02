台北國際書展開幕 賴清德：展現突破疫情的企圖心

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副總統賴清德2日在世貿一館，出席第30屆台北國際書展開幕記者會，致詞表示，台北國際書展是台灣出版界年度盛事，也是台灣出版界與國際出版界交流的重要平台，今年書展能夠在疫情下排除困難如期舉行，是一件非常好的事情。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）第30屆台北國際書展今天開幕，副總統賴清德表示，書展如期主辦，展現台灣出版界突破疫情封鎖的企圖心，也讓國際社會知道，在政府的各項防疫政策下，還是可以順利舉辦實體展覽。

本屆書展的開幕典禮在法國女高音羅安娜的歌聲中展開，包括文化部長李永得、台北書展基金會董事長林訓民、主題國法國在台協會主任公孫孟，以及各國駐台辦事處代表與出版社代表出席，法國出版協會會長Nicolas Roche則是以影片傳達來自巴黎的問候。

賴副總統致詞說，如期舉辦第30屆台北國際書展至少有三大意義，一是「我們出版界沒有坐困愁城，要突破疫情封鎖，要走出去，這樣的企圖心應該要給予最熱烈的掌聲。」二是經過文化部跟相關單位協助，讓國際社會知道，在各項防疫政策之下，只要民眾能夠配合，可以順利舉辦實體展覽。「我們有這個能力，我們是世界上第4個恢復實體舉辦的國際書展。」

三是出版界的貼心，賴副總統表示，疫情肆虐全球已經3年，改變人類的生活與行為。疫情之間不適合做許多事情，也適合做許多事情，其中一項適合做的事情就是看書。「今天我們如期舉辦，把國際上非常好的書籍呈現在國人面前，讓大家閱讀，這個是我們出版界的貼心。」

李永得致詞時表示，疫情當中，大家都非常辛苦，參展或不參展都是困難的決定，我們都予以尊重，「但是我要對於參展的出版社特別表示敬意，在這麼困難的環境之下，大家仍然照常生活、營業，為自己的事業、理想努力。」

李永得表示，本屆書展有315個出版品牌共同展出，其中國內出版業有156家，同時有來自來自全球31個國家、159家出版社參與，顯示台北國際書展的國際化，以及我們出版自由的程度。

李永得指出，今年特別發行了2000萬的購書抵用券，目的就是為了鼓勵觀眾，在安全防疫的情況下，大家進來這裡，來享受並購買書籍，共同推廣閱讀，也幫助出版文化事業的發展。

賴副總統與李永得在林訓民陪同下，陸續參觀了法國館、讀字公民書區、台灣文學館暨台灣文學書專區、印刻文學、讀書共和國、前衛出版社等書展展區與攤位。（編輯：屈享平）1110602

文化部長李永得2日在台北世界貿易中心展覽一館，出席第30屆台北國際書展開幕記者會，致詞時，鼓勵民眾來書展買書。中央社記者徐肇昌攝 111年6月2日