吳念真當「做戲的人」40年 最想拍一清專案

作家劉克襄（左）與導演吳念真（右）2日在台北國際書展以書籍「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台灣影視產業幕前、幕後的故事。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

（中央社記者邱祖胤台北2日電）導演吳念真「做戲」40年，從台灣新電影、電視劇、舞台劇，都曾經高度參與，不過他最想拍的主題，卻是上個世紀80年代對台灣影響深遠的「一清專案」，因為裡面有太多動人的故事，而且題材很在地，也很國際。

今天是台北國際書展開幕第一天，世貿一館展場黃沙龍舉行「念真看台劇」座談會，由導演吳念真及作家劉克襄同台開講，以新書「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台劇幕前幕後的故事。

劉克襄引言時表示，吳念真是個非常會說故事的人，而且參與台灣電影、電視、舞台劇，都有非常亮眼的成績，近期中央社推出「做戲的人－新台劇在路上」一書，吳念真做為受訪者之一，有兩句話最令他印象深刻，一是「愈在地、愈國際」，一是「不要說別人誰誰誰能，我們為什麼不能。」

吳念真表示，戲不是一兩個人可以完成的，它如果會紅，一定是一個時代的結果，「1980年代為什麼有台灣新電影出來？那真是個美好的年代，政治上，黨外雜誌一大堆，謊言無法再遮掩，音樂上有羅大佑、李宗盛，電影有侯孝賢、楊德昌，而且這一群人是互相來往的，整個社會情緒到一個『時代必須改變了』的時刻」。

吳念真表示，他一直想拍電視劇，夢想有一天他走回故鄉瑞芳，每到晚上八點檔時間一到，家家戶戶都在播放他的連續劇，都播著同一首片頭曲，這個戲要能感動人，要跟每個人的生活有關。

吳念真表示，他曾經認真考慮把日本漫畫家弘兼憲史的「黃昏流星群」拍成連續劇，但真的找電視台談時才發現，每一集都像一部電影，無法「連續」，成本太高，台灣沒人這樣拍電視劇，因此只好放棄。

吳念真說，他人生第一次做舞台劇，當時他覺得舞台劇應該是要接地氣，要跟庶民的生活有關，不是兩個人在舞台上走過來走過去，就象徵在人生路上徘徊，或是燈光一明一暗，就代表人生的衝突。他覺得戲就是要讓人看得懂，而且能產生共鳴，讓觀眾群變得更多。

導演吳念真認為，戲就是要讓人看得懂，而且能產生共鳴。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

於是吳念真把當初想做電視的一個題材轉化，故事是關於台北市某一個里的里長，也是組頭，家裡賣檳榔，常常有鄰居聚集，女兒很叛逆，太太有點反應遲鈍，有一天里長的母親附身在他女兒身上，讓他有時要教訓女兒時會遲疑，因為不知是在打母親還是打女兒。

吳念真說，這樣的區域，這樣的一群人，每天都會發生不一樣的故事，它就是你我身邊會發生的故事。「後來我就用這些素材，轉化為舞台劇『人間條件』第一集，為什麼要做這樣的戲？因為可以跟很多群眾做連結，可以實現我有一天走回故鄉瑞芳、家家戶戶片頭曲都一樣的夢想。」

吳念真說，他現在很想拍一個電視劇集「一清專案」，因為他曾有機會訪問過跟這件事有關的人，而且超過80人，當時的「一清專案」以掃黑為名，逮捕許多「黑道人士」，不需任何理由，也沒經過審判，更沒說要關多久，那是戒嚴時期影響台灣最重要的事情之一。

吳念真認為這樣的題材，很在地也很國際，他最後舉一個黑道大哥的笑話作結語，當時因為想多了解「一清專案」的故事，於是請助理跟一位大哥要電話，結果助理被大哥兇，無論怎樣都不給電話，最後大哥才說：「電話不能給你，但號碼可以」。（編輯：屈享平）1110602

2022台北國際書展2日熱鬧開幕，黃沙龍舉辦「念真看台劇」座談活動，由導演吳念真（左）及作家劉克襄（右）同台開講。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

（中央社）

書名：做戲的人－新台劇 在路上

作者：中央通訊社

出版社：印刻出版

日期：2022年4月1日

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