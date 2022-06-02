見證白色恐怖 陳欽生出英語回憶錄蔡焜霖相挺

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）同為白色恐怖親身見證者，92歲「蔡爺爺」蔡焜霖今天現身台北國際書展，為歷經12年冤獄的73歲陳欽生著作「陳欽生英語回憶錄」站台，盼讓更多外國人知道台灣曾經發生的歷史。

陳欽生是馬來西亞僑生，19歲來台念成大化工系，22歲那年被誣陷犯下台南美國新聞處爆炸案，經過各種不人道刑求之後，被判監禁12年，從景美看守所到了綠島，人生從天堂掉到地獄。今天陳欽生分享時表示：「台灣帶給我痛苦，但台灣也為我的人生留下意義。」

目前擔任國家人權博物館志工，面對前來的訪客與外國旅人，陳欽生用英文可以侃侃而談自己的人生遭遇，「過去我一直不願意面對，為何是我？為何要受到這種尋死不得的苦難，結果是台灣的獄友們一直給我溫暖跟鼓勵，讓我在坐監期間開始學習，重新站起來。」

陳欽生說，他最希望有一天，有一個「加害者」可以站出來告訴大家，當時為何可以做出這麼傷天害理的事情，這樣所謂的轉型正義才可能真正實現，「現在都是受害者勇敢站出來講自己的遭遇，但不曾見到過任何一個加害者。」彷彿心中還有一塊缺角的拼圖。

手上拿著滿滿的筆記，蔡焜霖說，陳欽生的書「陳欽生英語回憶錄」很好看，很感人，「雖然我英文沒有很好，但是我慢慢看，很感動」。

蔡焜霖說，陳欽生的少年在馬來西亞的大自然長大，「聽見榴槤掉在地上的聲音，同伴們會立刻飛奔過去打開來吃」。對比到台灣的不幸遭遇，那種感覺非常純粹動容。

陳欽生父親過世之後，母親一人撫養8個孩子，「我希望我念完大學，給母親爭光，沒想到來台灣卻是惡夢的開始。」陳欽生說，是母親讓他覺得愧疚，他一定要想辦法生存下來，「母親不會說國語，為了來台灣找我，她一個人到了台灣，又想辦法到了綠島，第一次沒找到我，第二次再來，終於我們會面」。

3次自殺不成，母親愛的力量支撐著陳欽生度過牢獄生活，沒想到12年關完出獄之後，當時國民黨政府不讓他回馬來西亞，他沒有身分，沒有學歷，沒有工作，就在龍山寺，一個政治犯跟著遊民在最底層生活著，這種日子過了將近3年，之後終於回到馬來西亞。

陳欽生回憶，回到家看到母親為自己刻的神主牌放在抽屜，知道自己在台灣那15年的缺席，有多傷母親的心，「母親跟家人的愛，都是讓我活下去的力量」。

之後陳欽生慢慢恢復，成為貿易商人，走遍歐洲與亞洲，退休後他決定把人權教育當成自己一生志業，「只要需要我，我會一直把我的故事講下去。」

蔡焜霖勉勵陳欽生，「我現在92歲還在分享我的故事，我們要為那些已經犧牲的純真靈魂而活，希望生哥（陳欽生）你接棒，至少講到我這個年紀，再講20年。」（編輯：管中維）1110602