蔡焜霖傳記漫畫 入圍法國居美亞洲文學獎新設獎

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（中央社記者王寶兒台北25日電）政治受難者蔡焜霖去年辭世，漫畫「來自清水的孩子」描繪其見證台灣時代更迭的一生，法文版去年上市，第3冊今年與日本動畫巨擘宮崎駿作品齊入圍法國居美博物館亞洲文學獎圖像小說獎。

「來自清水的孩子」共分4冊，由兒童文學研究學者游珮芸擔任編劇，並由插畫家周見信負責繪製，2020年起在台灣出版，游珮芸與周見信也在2021年獲得金漫獎漫畫新人獎，目前該書售出日文、法文、阿拉伯文、德文、韓文、英文、義大利文等國際版權。

游珮芸接受中央社記者訪問表示，近年世界對台灣的好奇心逐漸增加，蔡焜霖生於日治時期，躬逢其盛台灣充滿變動的年代，也對台灣帶來諸多貢獻，一般民眾即使不曉得蔡焜霖，也會知道他促成的紅葉少棒隊熱潮，或是閱讀過他創辦的「王子」及「儂儂」雜誌。

游珮芸說，對於外國讀者而言，「來自清水的孩子」正能透過蔡焜霖的人生故事了解近代台灣環境變化，「也就是小人物看大歷史，曾有日本繪本作家告訴我，他們在來台灣前透過閱讀『來自清水的孩子』了解台灣歷史。」

法國居美博物館亞洲文學獎於2017年設立，旨在向法國宣傳亞洲文學，過去台灣小說家吳明益曾以「天橋上的魔術師」入圍，今年首度增設圖像小說獎，日前公布入圍名單包含韓國漫畫家馬榮伸（馬英信）作品「媽媽們：清潔工媽媽與她們的第二人生」、宮崎駿作品「修那之旅」及「來自清水的孩子」。

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「來自清水的孩子」因應蔡焜霖一生見證政權變換，原版使用語言包含華文、台語文、日語等。法國出版社特別在法文版「來自清水的孩子」中增加2篇導讀文章，讓法國讀者了解台灣時代背景。

游珮芸曾著有「大家來談宮崎駿」一書，她興奮地說，榮幸能以「來自清水的孩子」與宮崎駿一起入圍獎項，「來自清水的孩子」由慢工文化出版，出版社創辦人黃珮珊與她都認為，每個國家都應該有其代表性圖像小說，可以闡述地方歷史，告訴別人「我們是誰」，「我們希望『來自清水的孩子』就是這樣的作品。」（編輯：龍柏安）1130125