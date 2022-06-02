用軟實力挺住烏克蘭 布恬科：堅持信念才能獲得敬重

第30屆台北國際書展特別邀請烏克蘭參展，烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科受訪時表示，俄烏戰爭開啟之初，烏克蘭出版業幾乎崩潰，她說，這次來台最主要原因，也是盼能尋求國際間合作，把烏克蘭書籍翻譯到各個國家。圖為布恬科手持母親著作留影。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

（中央社記者邱祖胤台北2日電）第30屆台北國際書展特別邀請烏克蘭參展，烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科表示，文化意義上的國家才更能凝聚人心，「任何軍事上的武器都無法擊敗你」，只有堅持自己理念，追求民主及自由，才能獲得別人敬重。

布恬科（Valentina Butenko）今天接受中央社記者專訪時表示，烏克蘭人民在戰爭中認識到最深刻的事，就是只要你對於自己的身分認同及定義自己的價值有很深刻的認知，包括自由、民主等基本價值，那麼即使外在受到物理上的成脅，「也無法擊敗你」。布恬科說，「烏克蘭的軍事實力難以和俄國相比，但這些日子以來證明，只要人民有足夠意志，就可以去對抗這一切」。

今年2月，俄國入侵烏克蘭，舉世譁然，「其實早在戰前2、3個禮拜，俄烏邊境就有軍隊集結，當時我就決定回國和同胞們面對這一切，我身邊很多朋友還笑我傻，但我的想法是，俄國這樣的作法就是拒絕承認烏克蘭的主權，這讓我更想接近我自己生長的地方。」

提到戰爭經歷，布恬科餘悸猶存，「那天剛醒來時，我感受到飛彈攻擊的威力，房屋劇烈震動，不過當下感受到的倒不是人身的安全或失去生命的恐懼感，而是發現所有的一切根植於自己認同、讓我之所以為我的一切，很有可能會消失，這是一種本能的感受。」

烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科2日表示，文化意義上的國家才更能凝聚人心，任何軍事上的武器都無法擊敗你，只有堅持自己理念，追求民主及自由，才能獲得別人敬重。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

2022台北國際書展2日開幕，現場策劃烏克蘭專區，現場布置的蘭花染上烏克蘭國旗的藍黃兩色，為烏克蘭加油。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

烏克蘭專區展出圖像創作插畫展，插畫家用藝術創作表達出烏克蘭人民的恐懼、感受與痛苦。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

「這也是為什麼當世人看到烏克蘭人民自發性的攻擊俄國坦克的行為，會感到驚訝，但對烏克蘭人而言這是很自然的反應，我們在爭取的是自由，尤其回顧烏克蘭的歷史，一直是一段爭取自由的過程。」

布恬科說，烏克蘭人民正在為所有的烏克蘭人奮鬥，即使大家可能有不一樣的想法，但大家會為彼此而奮鬥。

布恬科表示，戰爭開啟之初，烏克蘭的出版業幾乎崩潰，以她所服務的Yakaboo出版集團而言，整整個3月連一本紙本書都沒賣出去，整體出版市場相較於去年損失將近25%的市值。

「對烏克蘭而言等於消失了一個跟世界發聲的平台，現在而言最重要的是把烏克蘭作家帶到國際上，希望藉由大眾對烏克蘭的認知，進而支持烏克蘭。」

布恬科說，目前公司的策略，一是加強在亞瑪遜網路書店的銷售，其次是積極跟歐洲大出版商形成合作關係，三是把所有烏克蘭書目列在書目平台，讓國際知道更多烏克蘭的書。布恬科表示，這次來台灣最主要的原因，也是希望能尋求國際間的合作，把烏克蘭書籍翻譯到各個國家。

面對強權的威脅，烏克蘭人民展現堅強意志捍衛自己的國家，也為同樣面臨強權威脅的台灣帶來啟發，布恬科認為，台灣長期以來是一個民主典範，也在發展自己的文化認同，她給台灣的建議是，「繼續做你們現在正在做的事，人們是自己選擇自己想要堅守的價值，只要能繼續堅持，其他物理上的威脅是無法打倒你們的」。（編輯：陳仁華）1110602

烏克蘭專區展館展示烏克蘭相關歷史、插畫、電影、藝術等相關書目之外，也設有圖像創作插畫展，倡議和平與反戰。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科2日接受中央社專訪表示，俄烏戰爭開啟之初，烏克蘭出版業幾乎崩潰，「對烏克蘭而言等於消失了一個跟世界發聲的平台，現在而言最重要的是把烏克蘭作家帶到國際上，希望藉由大眾對烏克蘭的認知，進而支持烏克蘭。」中央社記者鄭清元攝 111年6月2日