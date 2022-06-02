藍祖蔚的電影備忘錄 開心做一個喜歡看電影的人

（中央社記者邱祖胤台北2日電）從傳統紙媒記者出身，進而成為國家電影及視聽文化中心董事長，藍祖蔚幾乎見證了半部台灣影視發展史，他今天表示，「鍾孟宏把我形容為鳥類學家，但我其實只是個喜歡看電影的人。」

藍祖蔚2日在台北國際書展現場舉行「藍祖蔚的台灣電影備忘錄」座談會，從他的兩本新書「叩問」、「夢迴」出發，細數從事媒體工作期間與台灣電影人近距離接觸的第一手報導，以及他自己對電影的精闢見解與細膩關照，過程中有他犀利的批判及觀察，更多的是對台灣電影滿滿的熱情。

藍祖蔚說，「我寫這些文字最大的動力，來自我內心的感動，進電影院看電影這件事佔據我大半的青春時光，我今年66歲，但我依舊每個禮拜花好幾個小時待在戲院裡，更不要說看電視時注意所有電影裡的細節內容」。

藍祖蔚表示，他今天能在國家影視廳中心服務，跟攝影機、電影器材這些屬於電影文物的世界緊緊擁抱，是一段跟影視緊密連結的奇幻之旅，「我很幸運能在台灣電影走上國際的那10年，親自見證它在國際是如何受到重視跟肯定；我同時也在紙媒非常風光的時刻，同樣見證文字的力量」。

藍祖蔚談到在自由時報服務時期，推動「文化周報」，每個星期為台灣影視及文化相關主題規畫深度報導，「我與我的同仁最大的挑戰來自於時間的壓力，同仁必須在看過這些作品、展覽、表演之後，從頭去訪問當事人，產生花火碰撞之後，再將這些花火轉換為文字，形成能夠感動人心力量的版面」。

藍祖蔚1984年起進入媒體擔任記者，主跑電影新聞，曾擔任中央電影公司製片部經理、TVBS娛樂新聞製作人，主持過廣播節目，曾獲得2004年廣播金鐘獎流行音樂節目主持人獎。多年來一直用文字書寫、以聲音講述電影與音樂。

新書收錄他多年來在「自由時報」文化周報為文化領域人物所作之訪談與評論文字，同時為台灣影史留下珍貴紀錄。（編輯：楊昭彥）1110602