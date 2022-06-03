烏克蘭小說「瀑布後的女人」 刻畫三代人心境

2022台北國際書展3日持續在台北世貿一館舉行，烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）（中）在主題廣場以「烏克蘭語與文化認同」為題進行分享。中央社記者裴禛攝 111年6月3日

（中央社記者邱祖胤台北3日電）台灣人對烏克蘭歷史及文學相當陌生，這屆台北國際書展烏克蘭館展出許多烏克蘭出版品，其中「瀑布後的女人」刻畫三代女人的心路歷程，忠實傳達烏克蘭人民的心聲。

目前正在台灣訪問、並將烏克蘭出版品帶到台北國際書展的Yakaboo國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）表示，烏克蘭的歷史非常悠久，它甚至是許多歐洲貴族的起源之地，只可惜長久以來在俄國影響下，一直被世人所忽視，俄國甚至不願承認烏克蘭的存在，這也是這次戰爭最可怕的地方，因為俄國希望從根本上將烏克蘭的歷史及文化完全抹除。

布恬科接受中央社記者專訪時表示，烏克蘭從蘇聯解體後，歷經漫長的自我認同之路，重拾自己過去的歷史，並在追求自由與民主體制的道路上不斷努力，「如果沒有這樣的努力，也許就無法面對這此俄國的強勢侵略」。

布恬科非常以烏克蘭的歷史及文化為傲。她的父親是烏克蘭人，母親是英國人，母親曾在烏克蘭住了15年，並在烏克蘭各地旅行，深刻理解到這是一個充滿魅力的國家，文化極為多元而豐富。

布恬科的母親正是烏克蘭Yakaboo集團的共同創辦人，本身也是一名作家，作品「瀑布後的女人」（The Women Behind the Waterfall）這次也在書展展出。故事內容描述三代女人從祖母、母親到小孩在烏克蘭的生活經歷，她們歷經時代的轉變，人生各有不同的曲折歷程。

布恬科表示，這本書可以看見烏克蘭人民在歷史大環境下的真實處境，同時提到歷史傷痕對個人、家庭乃至一整代人活生生的影響，是一本從情感層面上去理解烏克蘭的抒情之書。

布恬科推薦另一本烏克蘭出版品「娘子谷之聲」（The Voice of Babyn Yar），內容描述納粹德國在二戰時對烏克蘭人民的殘酷屠殺，戰後烏克蘭在此地立下紀念碑，懷念當年犧牲的無辜人民，並記錄獨裁者在此犯下的罪行，諷刺的是，這塊紀念碑在今年的戰事中被夷平。

此外，「車諾比的旅程」一書則記錄舉世聞名的核外洩事件，布恬科說，許多人談到「車諾比事件」只會想到是蘇聯時期災難，卻沒想到其實這是發生在烏克蘭的事件，而這件事完全是蘇聯政權造成結果，從此書的紀實描述可看出，當年執政者放任烏克蘭人民自生自滅的態度。（編輯：戴光育）1110603