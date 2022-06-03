法國漫畫家尬台灣樂手 書展共譜漫畫之夜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）法國安古蘭國際漫畫節最著名的「漫畫音樂會」今晚在台北國際書展重現，法國漫畫家維衛斯線上作畫，搭配台灣樂手相互即興「出題」，以畫筆勾勒音樂，也以音樂譜出線條。

巴斯提昂．維衛斯（Bastien Vives）曾以漫畫「氯的滋味」及「波麗娜」獲得法國安古蘭國際漫畫節獎項，其中，「波麗娜」更曾改編為同名電影。目前2部漫畫在台灣皆已推出中文版，今年7月預計也將由積木出版推出維衛斯新作「暗影之海」。

今晚由維衛斯為漫畫音樂會開啟序章，他以黑色、淺黑色麥克筆為主要畫具，首先快速以線條勾勒出一頭波浪捲髮的女人，再漸漸描繪出她拿著電話話筒、背景等細節，舞台上的樂手張雅雯、大提琴手羅翡翠則盯著他的動作，慢慢演奏起來。

樂音會隨著圖畫變化或輕或重，例如當維衛斯畫到女人波浪捲髮的弧度時，大提琴的樂音就跟著高低起伏，當維衛斯的圖畫紙畫了一張又一張，出現咬著電話的狗、對鏡子自拍的女人等截然不同的畫面時，也讓張雅雯出動鈴鼓、口風琴、種子手搖鈴等不同樂器表現畫面氛圍。

表演迷人之處在於一切未知，今晚表演現場也聚集不少觀眾，聚精會神觀賞螢幕、聆聽樂音，等待畫筆、樂手的下一步，氣氛輕鬆而熱鬧。

張雅雯接受中央社記者訪問表示，即興演奏就像是聊天，今天的漫畫音樂會就是跟漫畫家聊天的過程，「我們不知道他會畫什麼，圖畫紙抽換的空檔，也會用自己的感覺去演奏，其實音樂同時也會引導著漫畫家，如果他有接到我們丟出的球，那也會帶給他不同的繪畫想法，中間產生的化學作用很有趣。」

維衛斯表示，今天參與漫畫音樂會的經驗很愉快，「要不是時間差不多到了，其實是欲罷不能，想繼續下去。」他也很開心今晚能透過連線方式參加這場表演。（編輯：吳協昌）1110603