布恬科以出版代替武器 幫烏克蘭在全球發聲

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）閱讀使人獨立思考，正在台灣訪問的烏克蘭19歲女孩布恬科今天表示，從小父母教育一定要學會思考，自己從書中取得的知識別人搶不走；她也透過推廣閱讀及出版，幫烏克蘭向全世界發聲，讓更多人了解烏克蘭的處境，進而支持烏克蘭。

布恬科（Valentina Butenko）這次代表烏克蘭前來參加台北國際書展，今天以「烏克蘭出版與文化意涵」為題，和出版人郝明義對談，文化部長李永得、文化部政務次長李靜慧均出席聆聽。

布恬科說，她從小就對閱讀十分熱愛，因為她的父母從小就教她要學會自己思考，由於父親歷經前蘇聯政權的統治，親身體驗執政者要人不要思考的困惑與痛苦，因此特別重視閱讀教育，培養她獨立思考能力；而她的母親也是作家，用一本本的書為她打開豐富的世界之窗。

布恬科表示，她是以一個烏克蘭公民的身分來到台北書展，跟大家分享烏克蘭經驗，她同時也是世界公民的一份子，當烏克蘭人民所擁護的自由與民主等普世價值遭受到威脅，不管是身為烏克蘭人還是世界公民，都應該站出來保衛這樣的價值。

布恬科表示，她在紐約出生，紐約是她的父母相戀的地方，她3個月大時隨著父母搬回烏克蘭，在那裡成長。

布恬科說，她在2003年出生時，烏克蘭才脫離蘇聯獨立不久，學校使用的語言還是俄語，學習烏克蘭歷史時還是以蘇聯為中心的歷史，十分錯亂。而烏克蘭也歷經很長一段自我認同及追求民主自由的階段。

布恬科表示，這場戰爭其實是一場攸關生死存亡的戰爭，她自己並未受過軍事訓練，如果有，她一定馬上站上前線保衛國家，而她目前所能做的，就是幫助烏克蘭在國際社會上發聲，增加更多人對烏克蘭處境的認識，這也是她投入出版事業的原因。

布恬科說：「我相信我們所看到的戰爭，並不是前線所看到的戰事而已，背後還有意識形態之爭，我希望全世界能真的認識烏克蘭這個國家，透過書籍讓世界各地的朋友聽到烏克蘭的聲音。」

李永得會後接受聯訪時表示，這次台北書展有很大的特色就是非常國際化，有30幾個國家參與，也特別邀請了正在為自己的國家奮鬥的烏克蘭前來參加，台北書展因為有烏克蘭的參展，更彰顯台灣是個自由民主的國家。

李永得表示，我們常說台灣是擁有百分之百出版自由、言論自由的國家，全世界很多不能出版的書都可以到台灣出版，都到台灣發行，這樣自由的環境，一定可以確立全世界華文出版最自由的地方。（編輯：張芷瑄）1110604

烏克蘭出版集團Yakaboo國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）（左）將烏克蘭出版品帶到2022台北國際書展，並參與多場講座，4日下午與大塊文化董事長郝明義（右）在藍沙龍對談「烏克蘭出版與文化意涵」。中央社記者王飛華攝 111年6月4日