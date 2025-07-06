彭詩晴、庫克斯聯手轟50分 瓊斯盃台灣女籃勝日本

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（中央社記者黎建忠台北6日電）瓊斯盃今天女子組壓軸賽事在台北和平籃球館登場，由台灣女籃對上未嘗敗績的日本，靠著後衛彭詩晴和中鋒庫克斯合力攻下50分，終場以89比79拿下本屆第3勝，也送給日本首敗。

2025年瓊斯盃女籃經過5天激戰，6支球隊排名依序為日本、韓國、世大運培訓隊、台灣女籃、菲律賓、泰國。

今天最後一場賽事，台灣女籃開賽就展現企圖心，首節在庫克斯（Sidney Cooks）8分帶領下，以24比20領先；第2節庫克斯持續發威拿下9分，本土球員彭詩晴、陳薇安也各有5分進帳，半場結束就以51比35大幅領先日本。

下半場台灣女籃最多領先達18分，不過從第3節後段日本隊逐漸蠶食分數，第4節初一度追到3分差，幸好彭詩晴跳出來，連續幾記高難度的中距離跳投，又將差距拉開。

終場前1分52秒，日本又把差距縮小到6分，此時又看彭詩晴表現，個人先後靠著拋投、上籃連得4分，幫助台灣隊奠定勝基。

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彭詩晴全場15投10中、拿下24分，庫克斯14投8中拿下26分，外帶15個籃板，台灣女籃扣除這2人外，無人得分達雙位數。

參加瓊斯盃的台灣女籃，將繼續征戰7月13日在中國深圳開打的亞洲盃女籃二級賽事，台灣女籃要力拚重返一級，分組賽對手將有印度、大溪地及哈薩克。（編輯：張雅淨）1140706

2025威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組壓軸賽事6日在台北和平籃球館登場，台灣女籃終場以89比79拿下本屆第3勝，也送給日本首敗，中鋒庫克斯（Sidney Cooks）（中）拿下26分，外帶15個籃板。中央社記者吳家昇攝 114年7月6日