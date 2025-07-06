世大運女籃培訓隊勝菲 總教練肯定球員能打逆風球

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（中央社記者黎建忠台北6日電）瓊斯盃籃球邀請賽女子組今天進行最後1天賽事，世大運培訓隊靠著游沁樺、王玥媞第3節一裡一外逆轉比數，終場就以76比57逆轉菲律賓；總教練林紀妏也肯定球員能打「逆風球」。

世大運培訓隊今天在瓊斯盃女籃最終戰對上球風奔放的菲律賓，上半場世大運女籃培訓隊在外線始終找不到準星，全隊三分球15投僅2中，半場結束就以30比32落後。

易籃後，世大運女籃培訓隊先從禁區打起，游沁樺在禁區多次得手、拿下6分幫助球隊縮小差距，並且在第3節剩下6分20秒，又靠著蕭豫玟上籃得手取得38比37超前。

禁區打開後，世大運女籃培訓隊的外線也逐漸找到手感，王玥媞挹注了2記三分彈，順利將分數越拉越開；第4節菲律賓受到體能下滑影響，命中率直線下降，讓世大運女籃培訓隊如願帶走勝利。

總教練林紀妏賽後表示，大家太想贏球，所以開賽時有點著急，一開始就遇到亂流，加上對手首節的防守強度給的很高才會落後，「不過我還是很肯定球員都能打逆風球，就算落後也不著急。」

菲律賓的美式球風，對於世大運女籃培訓隊是很好的考驗；林紀妏指出，菲律賓有好的後衛也有很高大的中鋒，「對我們打世大運可以學到很多經驗。」

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拿到全隊最高14分的王玥媞提到，團隊的氛圍和默契都越來越好，接下來去世大運大家一定更有信心；游沁樺繳出12分，抓下全隊最高的8籃板外帶3抄截。

世大運女籃培訓隊結束瓊斯盃的考驗後，即將前往德國參加7月16日開幕的世界大學運動會，台灣女籃和波蘭、美國、德國等列強同組，身高劣勢將會是一大考驗。（編輯：李錫璋）1140706